Taekwondo, French Open 2018: Laura Giacomini si ferma ai quarti di finale nei +73 kg, lontani dal podio gli altri azzurri

Seconda giornata di gare per il French Open 2018 di taekwondo. Presso lo Stadio Pierre de Coubertin di Parigi si sono concluse le competizioni riservate alle categorie senior e sono iniziate quelle dedicate agli junior. Giornata difficile per i colori azzurri, con Laura Giacomini, unica atleta con ambizioni di podio, costretta alla resa nei quarti di finale. Vediamo nel dettaglio i risultati di oggi, categoria per categoria.

Nei -58 kg l’azzurro Bilel Fatnassi ha superato al primo turno il francese Yann Cedric Maforikan con il punteggio di 19-10, ma è stato sconfitto nel secondo incontro dal tunisino Hedi Neffati (n.12 del ranking mondiale) con un netto 21-1. La vittoria finale è andata allo spagnolo Adrian Del Rio Guerrero che ha superato in finale l’irlandese Jack Woolley con il punteggio di 13-9. Terzo posto per il belga Mourad Abdel Laachraoui e per lo statunitense Damian Villa.

Michele Fugazzotto era impegnato invece nei -68 kg. L’atleta italiano è stato eliminato al primo turno dallo statunitense Arthur Jackson III con il punteggio di 8-5. Nella categoria si è imposto il croato Marko Golubic, che in finale ha avuto la meglio sul coreano Kang Eun Seo per 55-36. Sul terzo gradino del podio sono saliti il portoricano Luis Colon e il greco Konstantinos Chamalidis.

Nessun azzurro in gara nei -80 kg e nei +87 kg. Tra i primi, successo per il moldavo Aaron Cook che ha superato nell’ultimo incontro il canadese Maxime Potvin con il punteggio di 19-15. Terza posizione per il turco Huseyin Kartal e per il greco Apostolos Telikostoglou. Tra i secondi, vittoria del coreano Minseo Kim per 27-20 sul britannico Mamaha Cho, mentre sul terzo gradino del podio sono saliti il francese Tuarai Hery e lo statunitense Jonathan Healy.



In campo femminile, nei -49 kg Sofia Brignoli non ha superato il difficile primo incontro con l’austriaca Zahra Mohammadi venendo sconfitta per 17-0. Sfida tutta spagnola in finale dove Tania Garcia Romero ha avuto la meglio su Bianca Palmer Soler per 4-0. Sul podio anche la messicana Daniela Paola Souza e la spagnola Irene Laguna Perez.

Primo turno proibitivo anche per Natalia D’Angelo nei -67 kg, dove l’azzurra ha dovuto fronteggiare l’atleta del Gabon Urgence Mouega (n.39 del ranking mondiale) rimediando un’onorevole sconfitta con il punteggio di 10-8. L’avversaria dell’italiana ha chiuso in terza posizione in compagnia della francese Althea Laurin, mentre la vittoria è andata all’egiziana Hadaya Malak che nell’ultimo incontro ha approfittato del ritiro della croata Matea Jelic.

Un po’ di delusione per Laura Giacomini nei +73 kg. L’azzurra (n.26 della classifica mondiale) ha superato il primo turno per ritiro dell’avversaria, la senegalese Mame Fatou Ndoye Paye, e non è riuscita ad avere la meglio nell’incontro dei quarti di finale sulla spagnola Belen Moran Romero (n.49 del ranking mondiale) uscendo sconfitta per 4-2. L’avversaria dell’italiana è arrivata sino in finale, dove ha ceduto di fronte alla francese Solene Avoulette per 8-4. Terzo gradino del podio per l’uzbeka Svetlana Osipova e per l’austriaca Marlene Jahl.

Nei -57 kg, unica categoria femminile senza azzurre, si è imposta la belga Raheleh Asemani che ha superato nell’ultimo incontro la statunitense Desirae Rolaff per 17-9. In terza posizione la croata Nikita Glasnovic e la polacca Patrycja Adamkiewicz.

Tra gli junior due soli italiani in gara nella giornata di oggi. Pietro Tripiciano nei -51 kg è stato eliminato al primo turno dal francese Onur Altinpinar con il punteggio di 16-7. Successo per il kazako Abilkhassan Bakhytzhan, che ha sconfitto in finale il giapponese Hayate Suzuki. Terzo posto per il belga Nicolas Van Mullem e per lo spagnolo Giovanni Imparato Pomares.

Nei -46 kg Tindara Puliafito ha perso il primo incontro contro la spagnola Adriana Cerezo Iglesias, poi vincitrice del torneo, con un netto 29-4. In finale l’iberica ha sconfitto la connazionale Ainara Perez Ramos, mentre sul terzo gradino del podio sono salite la francese Khalissa Agaou e un’altra spagnola, Elena Perez Alcalde.

Diverse le categorie junior senza azzurri in gara. Nei -45 kg ha vinto il portoghese Flavio Miguel Lopes davanti al serbo Vukasin Varda, al marocchino Abdessamad Yahyaoui e al francese Bastien Dellenbach. Successo portoghese anche nei -48 kg con Henrique Luz, capace di avere la meglio in finale sul belga Otman Rezzouk, mentre hanno chiuso al terzo posto l’olandese Kiran Chitaroe e l’atleta degli Emirati Arabi Uniti Sultan Al-Ali. Al femminile, nei -42 kg si è imposta la spagnola Bianca Calvo Rodriguez che in finale ha superato la francese Dalya Rehani. Terzo posto per la croata Anja Popovi e per l’altra francese Mallorie Dellenbach. Infine, nei -44 kg vittoria della costaricana Maria Jose Rodriguez Monge che ha preceduto tre atlete francesi: Carla Cazalin, Orane Feliu e Celia Goursot.













roberto.pozzi@oasport.it

Foto: FITA