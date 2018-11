Taekwondo, Europei Under 21 2018: l’Italia chiude senza medaglie. Davide Ditta e Laura Giacomini si fermano ai quarti

Non arrivano medaglie per l’Italia agli Europei Under 21 di taekwondo a Varsavia (Polonia). Nell’ultima giornata nessuno dei sei azzurri in gara è riuscito a salire sul podio e si chiude quindi senza acuti dei nostri portacolori questa rassegna continentale. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni.

Nei -54 kg maschili si ferma ai quarti di finale Davide Ditta. L’azzurro è arrivato ad un passo dal podio, venendo sconfitto però nettamente dal russo Maksud Dadashov per 22-2. In precedenza Ditta aveva superato 23-15 lo svedese Linus Dahllund, 18-7 l’israeliano Daniel Goichman e 18-2 il lituano Karolis Budenas. Stop al primo turno per Nicolas Legari Ballerini, sconfitto 17-8 dal greco Aristeidis Koutsos. Titolo all’ucraino Vasyl Kotyash, che batte 24-4 in finale Dadashov, mentre i bronzi vanno all’altro ucraino Taras Malchenko e all’olandese Adil Belkadi.

Nei -74 kg eliminato al primo turno Mariano Bucolo, che viene battuto 8-7 dal danese Junas Shareef. Finale tutta russa in questa categoria, con Ali Khalifaev che supera 24-3 il connazionale Sergey Karnuta, mentre sul terzo gradino del podio salgono lo spagnolo Ramon Ruiz Domenech e il tedesco Martin Stach.

Passiamo alle gare femminili, dove nei -46 kg esce agli ottavi Alessia Sturari. L’azzurra, dopo aver aperto con la vittoria al Golden Point con la spagnola Laura Lopez, ha superato 15-14 la russa Arina Puchko, ma è stata poi battuta 20-7 dalla bulgara Vanesa Markova. Sofia Zampetti viene invece eliminata al primo incontro dalla russa Elizaveta Rozhina (18-22). Anche in questo caso la Russia sale sui primi due gradini del podio con l’oro d Larisa Medvedeva e l’argento di Galina Medvedeva, squalificata in finale. Il bronzo va alla tedesca Özlem Gürüz e alla turca Emine Gögebakan.

Infine nei +73 kg Laura Giacomini viene sconfitta ai quarti dalla danese Natalie Lauridsen per 5-3, dopo che al primo turno si era imposta 10-6 con la turca Yasemin Nur Yilmaz. Titolo conquistato dalla francese Solène Avoulette, che batte 6-0 in finale la spagnola Tania Castiñeira Etcheverria. Completa il podio la turca Esra Akbulak.













