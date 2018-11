Taekwondo, Europei Cadetti 2018: l’Italia inizia con il piede giusto, bronzo per Teodoro Del Vecchio nei -33 kg!

Si è aperto oggi il Campionato Europeo Cadetti 2018 di taekwondo in scena a Oropesa del Mar, piccola località nel comitato autonomo di Valencia (Spanga). La competizione è riservata agli atleti nati negli anni 2004, 2005 e 2006. Nella prima giornata di gara erano tre gli azzurri impegnati. Teodoro Del Vecchio nei -33 kg si è ripetuto bissando la medaglia di bronzo conquistata lo scorso anno, mentre Gabriele Coppola nei -37 kg e Giulia Galiero nei -33 kg non sono riusciti a salire sul podio. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati.

Al maschile nei -33 kg Teodoro Del Vecchio ha vinto il primo incontro con il bulgaro Hristiayan Georgiev per 32-10 e ha superato nel quarto di finale il russo Astimir Nachoev con il punteggio di 28-23 accedendo alla zona medaglie. In semifinale l’azzurro classe 2005 si è arreso soltanto al golden point di fronte all’ucraino Maksym Manenkov con il risultato di 0-2. In finale il russo Idar Bagov ha avuto la meglio sull’atleta ucriano con uno schiacciante 38-5. Sul terzo gradino del podio insieme a Del Vecchio è salito anche il russo Maksim Krukhmalev.

Nei -37 kg Gabriele Coppola si è fermato agli ottavi di finale. L’azzurro nato nel 2005 ha superato al primo incontro l’ungherese Mate Vince con un netto 31-11, ma è stato sconfitto nel turno successivo dal danese Yones Darid Aulaqi con il punteggio di 11-31. L’avversario dell’italiano è poi riuscito a conquistare la medaglia d’oro superando in finale per 35-30 l’azero Rahid Valiyev. Bronzo per il russo Ilia Gikmatov e per l’ucraino Olexandr Oganov.

In campo femminile l’unica azzurra in gara era Giulia Galiero nei -33 kg. L’atleta italiana classe 2005 è stata sconfitta di misura al primo incontro dalla belga Hanne Waerzeggers con il punteggio di 25-26. Oro per l’ucraina Darya Kostenevych che in finale ha superato la russa Dayana Badmaeva per 20-11. Sul terzo gradino del podio sono salite la serba Katarina Jaksic e la bosniaca Ada Avdagic.



Nessuna italiana tra le -29 kg, dove la vittoria è andata alla russa Milana Bekulova che ha sconfitto in finale la turca Nehir Genis con il punteggio di 27-6. Bronzo per l’irlandese Shannon Larkin e per la spagnola Sofia Garcia. Azzurre assenti anche nelle -37 kg, dove a conquistare la medaglia d’oro è stata la croata Nika Karabatic avendo la meglio in finale sulla russa Anna Titarenko per 3-0. Sul terzo gradino del podio sono salite l’ucraina Yakateryna Khomenko e l’irlandese Emma Cahill.













roberto.pozzi@oasport.it

Foto: FITA