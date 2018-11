Deontay Wilder-Tyson Fury, Mondiale WBC pesi massimi: il montepremi e la borsa. Quanti soldi guadagnano i due pugili? Cifre faraoniche

24 milioni di dollari (circa 21,1 milioni di euro): questa dovrebbe essere la borsa della super sfida tra Deontay Wilder e Tyson Fury, Mondiale WBC dei pesi massimi che andrà in scena sabato 1° dicembre a Las Vegas (USA). Sono queste le voci che circolano riguardo al ricchissimo montepremi per uno degli incontri più attesi dell’anno, come riporta il Telegraph gli entourage dei due fenomeni si sono accordati per una diseguale divisione dell’introito.



Lo statunitense, detentore della cintura, verrà dunque pagato in misura maggiore rispetto all’inglese che spera di tornare sul trono dopo la squalifica per doping: si preannuncia un incontro davvero stellare, avvincente, emozionante a suon di grandissimi colpi. Ne vedremo davvero delle belle e la cifra spaventosa in palio sarà sicuramente giustificata. Di seguito il montepremi e la borsa economica per l’incontro tra Deontay Wilder e Tyson Fury.

WILDER-FURY: QUANTI SOLDI GUADAGNANO I PUGILI?

Comunque finisca l’incontro, i due pugili si sono già accordati in merito alle loro borse:

Deontay Wilder: 14 milioni di dollari (circa 12,3 milioni di euro)

Tyson Fury: 10 milioni di dollari (circa 8,8 milioni di euro)