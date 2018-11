Squalifica Filippo Magnini, interviene la Federnuoto: “Siamo solo al primo verdetto. Pippo esempio per tutti”

Il mondo del nuoto è scosso dalla squalifica di quattro anni inflitta a Filippo Magnini per “uso o tentato uso di sostanze dopanti”. Il Tribunale Nazionale Antidoping ha emesso la propria sentenza in merito al coinvolgimento dell’ex nuotatore nel caso Porcellini e ha inflitto questa pena al due volte Campione del Mondo dei 100 metri stile libero che ha già annunciato ricorso protestando contro questa sentenza.

Nel frattempo è intervenuta la FIN tramite una nota: “La Federnuoto esprime fiducia negli organi preposti a prevenire, combattere e perseguire il doping. Il percorso giudiziale che coinvolge Filippo Magnini e Michele Santucci ha espresso solo il primo verdetto e potrebbe proseguire. Pertanto la Federnuoto chiede il massimo rispetto nei confronti degli atleti, auspicando che riescano a dimostrare la loro estraneità alla vicenda in ulteriori sedi. La Federnuoto ricorda altresì come Magnini sia stato – nel corso della sua straordinaria carriera – un esempio per tutto il movimento, nonché uomo simbolo dello sport italiano e della lotta al doping. Si coglie l’occasione per ribadire l’impegno della Federazione Italiana Nuoto per affermare e tutelare lo sport pulito e nel trasmettere i principi di lealtà e probità, condivisione, aggregazione e integrazione, nel nostro Paese che conta oltre 5.000.000 di praticanti“.













Foto: BrunoRosa / Shutterstock.com