Nuoto, Filippo Magnini squalificato per quattro anni. Arriva la sentenza del Tribunale Antidoping

Filippo Magnini è stato squalificato per 4 anni. Il Tribunale Nazionale Antidoping ha emesso la propria sentenza, riconoscendo l’ex nuotatore colpevole di aver violato l’articolo 2.2 del codice Wada (cioè uso o tentato uso di sostanza dopanti). Il due volte Campione del Mondo dei 100 metri stile libero era stato indagato dalla procura antidoping Nado Italia in base agli atti dell’inchiesta della Procura di Pesaro sul caso del nutrizionista Guido Porcellini. Sono invece cadute tutte le altre accuse (violazione dell’articolo 2.9 che parla di favoreggiamento), quattro anni di squalifica anche per Michele Santucci a cui venivano contestati uso o tentato uso di sostanza dopanti. Originariamente erano stati chiesti otto anni di squalifica.

Foto: Federico Rostagno / Shutterstock.com