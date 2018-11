Nuoto di fondo, Fina World Series 2018: Gregorio Paltrinieri in gara ad Abu Dhabi. I convocati dell’Italia

Gregorio Paltrinieri è pronto per affrontare una nuova avventura nel nuoto di fondo. Il Campione Olimpico dei 1500 metri parteciperà infatti all’ultima tappa delle Fina Marathon World Series che si disputerà venerdì 9 novembre ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). Il carpigiano si cimenterà sui 10 km per la quinta volta in carriera, la terza nel massimo circuito dopo le tappe di Doha e Chun’an quando lo scorso 16 settembre concluse al terzo posto. Il 24enne, che su questa distanza vinse anche la medaglia d’oro alle Universiadi 2017, cercherà un nuovo risultato di prestigio e proverà a salire ancora sul podio, si gareggerà in un circuito di 2 km da ripetere cinque volte.

La Coppa del Mondo maschile sembra ormai essere un discorso tra l’olandese Ferry Weertman e il britannico Jack Burnell separati da 12 punti mentre il nostro Simone Ruffini è attardato di venti lunghezze dal Campione Olimpico. Al femminile, invece, successo già assicurato per Ana Marcela Cunha che in classifica può contare su un margine confortante nei confronti di Sharon Van Rouwendal e di Rachele Bruni. Di seguito gli azzurri convocati per l’appuntamento.

Gregorio Paltrinieri

Rachele Bruni

Arianna Bridi

Martina De Memme

Giulia Gabbrielleschi

Matteo Furlan

Mario Sanzullo

Simone Ruffini

Andrea Manzi













Foto: shutterstock