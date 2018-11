Sport Invernali, il calendario e il programma della settimana 26 novembre-2 dicembre. Programma, orari e tv di tutte le gare

Una nuova settimana piena zeppa di avvenimenti quella per quanto riguarda gli sport invernali. Sci alpino che resta in Nordamerica: gli uomini per le discipline veloci si spostano in quel di Beaver Creek, le donne invece volano in Canada a Lake Louise. Lo sci nordico si sposta in Norvegia dove andranno in scena le gare per sci di fondo, combinata nordica e salto in quel di Lillehammer. Inizia anche la Coppa del Mondo per il salto con gli sci. Per lo slittino trasferta canadese sul budello olimpico di Whistler Mountain.

La copertura televisiva sarà affidata ai canali di Eurosport e RaiSport con OASport che vi terrà compagnia attraverso le proprie DIRETTE LIVE TESTUALI.

Sport Invernali, il calendario e gli orari della settimana 19-25 novembre. Programma e tv

SCI ALPINO

Mar. 27/11/18 – Cdm – 1° prova DH femminile Lake Louise (Can) – ore 20.30 italiane

Mer. 28/11/18 – Cdm – 1° prova DH maschile Beaver Creek (Usa)

Mer. 28/11/18 – Cdm – 2° prova DH femminile Lake Louise (Can) – ore 20.30 italiane

Gio. 29/11/18 – Cdm – 2° prova DH maschile Beaver Creek (Usa)

Gio. 29/11/18 – Cdm – 3° prova DH femminile Lake Louise (Can) – ore 20.30 italiane

Gio. 29/11/18 – Coppa Europa – SL maschile Levi (Fin)

Ven. 30/11/18 – Cdm – DH femminile Lake Louise (Can) – ore 20.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 30/01/18 – Cdm – SG maschile Beaver Creek (Usa) – ore 18.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 30/11/18 – Coppa Europa – SL maschile Levi (Fin)

Ven. 30/11/18 – Coppa Europa – GS femminile Funesdalen (Sve) – ore 10.00 e 13.00

Sab. 01/12/18 – Cdm – DH femminile Lake Louise (Can) – ore 20.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 01/02/18 – Cdm – DH maschile Beaver Creek (Usa) – ore 19.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 01/12/18 – Coppa Europa – GS femminile Funesdalen (Sve) – ore 10.00 e 13.00

Dom. 02/12/18 – Cdm – SG femminile Lake Louise (Can) – ore 19.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 02/02/18 – Cdm – GS maschile Beaver Creek (Usa) – ore 17.45 e 20.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 02/12/18 – Fis – DH maschile e femminile Val Gardena (Ita)

SCI DI FONDO

Ven. 30/11/18 – Cdm – Sprint TL maschile e femminile Lillehammer (Nor) – ore 12.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 30/11/18 – Fis – Sprint TL maschile e femminile Santa Caterina Valfurva (Ita)

Sab. 01/12/18 – Cdm – 10 km TL femminile e 15 km TL maschile Lillehammer (Nor) – ore 10.30 e 12.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 01/12/18 – World Loppet Cup – 30 km TC maschile e Livigno (Ita)

Sab. 01/12/18 – Fis seniores – 15 km TL maschile e 10 km TL femminile Santa Caterina Valfurva (Ita)

Sab. 01/12/18 – Fis under 20 – 10 km TL maschile e 5 km TC femminile Santa Caterina Valfurva (Ita)

Dom. 02/12/18 – Cdm – 10 km TC femminile e 15 km TC maschile pursuit Lillehammer (Nor) – ore 10.15 e 11.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 02/12/18 – Fis seniores – 15 km TC maschile e 10 km TC femminile Santa Caterina Valfurva (Ita)

Dom. 02/12/18 – Fis under 20 – 10 km TC maschile e 5 km TC femminile Santa Caterina Valfurva (Ita)

SALTO CON GLI SCI

Gio. 29/11/18 – Cdm – Qualificazioni HS98 femminile Lillehammer (Nor) – ore 20.00

Ven. 30/11/18 – Cdm – HS98 femminile Lillehammer (Nor) – ore 17.30, diretta tv Eurosport

Ven. 30/11/18 – Cdm – Qualificazioni HS134 maschile Nizhny Tagil (Rus) – ore 15.45 italiane, diretta tv Eurosport

Sab. 01/12/18 – Cdm – HS98 femminile Lillehammer (Nor) – ore 17.15, diretta tv Eurosport

Sab. 01/12/18 – Cdm – HS134 maschile Nizhny Tagil (Rus) – ore 15.45 italiane, diretta tv Eurosport

Dom. 02/12/18 – Cdm – HS140 femminile Lillehammer (Nor) – ore 12.45, diretta tv Eurosport

Dom. 02/12/18 – Cdm – HS134 maschile Nizhny Tagil (Rus) – ore 16.00 italiane, diretta tv Eurosport

COMBINATA NORDICA

Gio. 29/11/18 – Cdm – Provisional Competition Round Gundersen HS98/5 km Lillehammer (Nor) – ore 18.00

Ven. 30/11/18 – Cdm – Gundersen HS98/5 km Lillehammer (Nor) – ore 11.00 e 14.30, diretta tv Eurosport

Sab. 01/12/18 – Cdm – Mass start HS98/10 km Lillehammer (Nor) – ore 11.00 e 14.30, diretta tv Eurosport

Dom. 02/12/18 – Cdm – Gundersen HS140/10 km Lillehammer (Nor) – ore 10.45 e 14.05, diretta tv Eurosport

BIATHLON

Gio. 29/11/18 – Ibu Cup – Sprint maschile e femminile Idre (Sve) – ore 10.00 e 13.00

Sab. 01/12/18 – Ibu Cup – Sprint maschile e femminile Idre (Sve) – ore 10.00 e 13.00

Dom. 02/12/18 – Cdm – Staffetta singola e staffetta mista Pokljuka (Slo) – ore 12.00 e 14.30, diretta tv Eurosport

Dom. 02/12/18 – Ibu Cup – Pursuit maschile e femminile Idre (Sve) – ore 10.00 e 12.30

SNOWBOARD

Mer. 28/11/18 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Pitztal (Aut) – ore 10.30

Gio. 29/11/18 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Pitztal (Aut) – ore 10.30

SLITTINO ARTIFICIALE

Ven. 30/11/18 – Cdm – Nation’s Cup singolo maschile, singolo femminile e doppio Whistler (Can) – ore 03.30 italiane

Ven. 30/11/18 – Cdm – Doppio maschile Whistler (Can) – ore 23.00 e 00.20 italiane, diretta tv Eurosport e diretta streaming su www.fil-luge.org

Sab. 01/12/18 – Cdm – Singolo maschile Whistler (Can) – ore 01.40 e 03.15 italiane, diretta tv Eurosport e diretta streaming su www.fil-luge.org

Sab. 01/12/18 – Cdm – Singolo femminile Whistler (Can) – ore 18.40 e 20:05, diretta tv Eurosport e diretta streaming su www.fil-luge.org

Sab. 01/12/18 – Cdm – Staffetta a squadre Whistler (Can) – ore 22.00, diretta tv Eurosport e diretta streaming su www.fil-luge.org

SKELETON

Ven. 30/11/18 – North America Cup – Gara maschile e femminile Lake Placid (Usa) – ore 20.30 italiane

Sab. 01/12/18 – North America Cup – Gara maschile e femminile Lake Placid (Usa) – ore 16.00 italiane













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com