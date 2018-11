Speed skating, Coppa del Mondo Tomakomai 2018: Francesca Lollobrigida show! Seconda nella mass start, quinta nei 1500 metri!

A Tomakomai (Giappone) va in scena un autentico show da parte di Francesca Lollobrigida. La pattinatrice romana ha conquistato il primo podio stagionale nella Coppa del Mondo di speed skating con il secondo posto nella mass start, sfiorando la top3 anche nei 1500 metri.

La giornata della nativa di Frascati era iniziata con una prestazione superlativa nei 1500 metri, chiusi al quinto posto con il crono di 2’00″010, ad appena 18 centesimi dal podio. La gara è stata vinta dall’olandese Ireen Wust con in 1’58″742, nuovo record della pista; alle sue spalle la giapponese Miho Takagi (+0.54) e l’americana Brittany Bowe (+1.08). Lollobrigida, dunque, ha rivaleggiato sullo stesso livello di atlete da anni nel gotha di questa specialità, mostrando dei passi avanti esponenziali che potrebbero in tempi brevi renderla un’atleta all-rounder a tutti gli effetti. Francesca ha ormai acquisito la consapevolezza di poter puntare a piazzamenti di prestigio non solo nelle mass start, ma anche nelle distanze tradizionali e non è escluso che già domani possa sorprendere nuovamente nei 3000 metri. Chissà che l’Italia non abbia trovato una pattinatrice capace di ambire a risultati di prestigio anche in vista dei Mondiali all-round. Da segnalare nei 1500 metri femminili anche l’ottimo secondo posto di Noemi Bonazza nella Division B, giovanissima in rapida ascesa e dalle prospettive intriganti.

Con la fatica dei 1500 metri nelle gambe, poco più di due ore dopo Lollobrigida si è poi cimentata nell’amata mass start. Una gara interpretata da protagonista, sempre in pieno controllo della situazione. La romana ha iniziato in testa l’ultimo giro, lanciando subito dopo la volata. Nulla ha potuto contro la dirompente rimonta della sud-coreana Bo-Reum Kim, ma la seconda piazza rappresenta comunque la ciliegina sulla torta ad una giornata che potrebbe fungere da spartiacque della carriera. Il podio è stato completato dalla specialista canadese Ivanie Blondin, mentre Francesca Bettrone non è andata oltre la sedicesima piazza. In classifica generale Francesca Lollobrigida è seconda con 194 punti, preceduta proprio dalla Kim (216).

Nelle altre finali di giornata, il giapponese Tatsuya Shinhama bissa il successo di ieri nei 500 metri e si impone nuovamente nella distanza più breve con il tempo di 35″203, precedendo il russo Viktor Mushtakov (+0.24) ed il giapponese Yuma Murakami (+0.33). L’italiano David Bosa ha raccolto un modesto 16° posto nella Division B in 37″017.

Giappone dominante anche nei 500 metri femminili, dove la fuoriclasse Nao Kodaira, campionessa olimpica in carica, ha agguantato la seconda vittoria in due giorni (38″263) battendo nuovamente l’austriaca Vanessa Herzog, alla quale ha rifilato ben 3 decimi, un’enormità in questa distanza. Completa il podio l’americana Bowe a 0.73, mentre Noemi Bonazza ha concluso 16ma nella Division B in 41″199.

Monopolio olandese nei 1500 metri maschili: Kjeld Nuis (1’47″611) ha preceduto i connazionali Patrick Roest e Thomas Krol. Male gli azzurri nella Division B: 16° Andrea Giovannini, 21° Alessio Trentini, 22° Michele Malfatti.

Nella mass start maschile, infine, il bielorusso Vitaly Mikhailov ha anticipato il gruppo con una fuga da lontano, trionfando il solitaria. Il sud-coreano Cheonho Um ha vinto lo sprint dei battuti davanti al belga Bart Swings, che ha dunque completato la top3. Ricordiamo che Andrea Giovannini e Daniel Niero erano stati eliminati in semifinale.













Foto: pagina FB Francesca Lollobrigida