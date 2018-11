Speed skating, Coppa del Mondo Tomakomai 2018: Francesca Lollobrigida superba nei 3000 metri e nel team sprint in Giappone

Terza ed ultima giornata di gare nella seconda tappa di Coppa del Mondo di speed skating a Tomakomai (Giappone). Sul ghiaccio nipponico sono arrivate altre grandi notizie per il movimento azzurro, in particolare dal settore femminile.

Francesca Lollobrigida, infatti, ha conquistato il podio nei 3000 metri. La pattinatrice nostrana, reduce dal secondo posto nella mass start e dal quinto nei 1500 metri, ha saputo ottenere un riscontro di grande prestigio giungendo terza in una specialità complicata nella quale il campo partenti era qualificato. Al Tomakomai Highland Sports Center, l’azzurra è stata capace di mettersi alle spalle pattinatrici di livello molto alto: la russa Natalia Voronina (quarta), bronzo olimpico nei 5000 metri a PyeongChang, e le due olandesi Antoinette de Jong ed Ireen Wust (seconda e terza ai Giochi Olimpici in Corea del Sud su questa distanza). Il 4’13″472 ha consentito a Francesca di centrare la top-3, dimostrando di essere una delle atlete più complete del lotto. La vittoria è andata alla canadese Isabelle Weidemann (4’10″185), a precedere la ceca Martina Sablikova (4’13″005) e la “Lollo“. Nella divisione B 20esima posizione per Francesca Bettrone (4’32″445).

Il meglio però deve ancora venire. Nel team sprint femminile, sempre con la Lollobrigida protagonista, è arrivato un eccezionale secondo posto alle spalle dell’Olanda per appena due centesimi: 1’32″100 per le orange e 1’32″120 per le azzurre. Il terzetto composto dalla romana, Bettrone e da Noemi Bonazza ha conquistato un risultato considerevole, dando seguito agli ottimi segnali messi in mostra nell’esordio stagionale di Obihiro. Un gruppo che sta crescendo gara dopo gara ed oggi ha colto un podio significativo. In terza posizione troviamo il Canada (1’32″810). La prova maschile ha sorriso alla Russia (1’23″540), vincente nei confronti degli olandesi (1’23″640) e dei canadesi (1’24″230).

Decisamente buona anche la prova di Andrea Giovannini nei 5000 metri maschili. Il 25enne di Baselga di Piné si è classificato sesto con il tempo di 6’39″517. Una prova decisamente consistente per il pinetano che, reduce dalla delusione per la mancata qualificazione alla Finale della mass start del primo giorno, ha saputo riscattarsi. Il belga Bart Swings si è imposto (6’34″857) davanti al norvegese Sverre Lunde Pedersen (6’36″860), bronzo a Cinque Cerchi nei Giochi del 2018, e all’olandese Patrick Roest (6’37″327). Per quanto concerne gli altri azzurri presenti in gara, 11esima posizione per Michele Malfatti (6’41″490) e 14esima per Davide Ghiotto (6’46″539). 16° invece Daniel Niero (6’49″115) nella divisione B.

Relativamente alle altre gare, nei 1000 metri femminili (divisione A), la padrona di casa Nao Kodaira ha posto il proprio sigillo. Dopo aver vinto per due volte nei 500 metri, la giapponese ha concesso il tris realizzando anche il primato del tracciato di 1’17″318. La nipponica, argento a Cinque Cerchi nelle Olimpiadi Invernali di PyeongChang su questa distanza, ha confermato le sue eccezionali qualità precedendo l’americana Brittany Bowe (1’17″779) e l’austriaca Vanessa Herzog (1’17″779). Da considerare l’ottimo sesto posto dell’azzurra Bonazza (1’20″691) nella divisione B della specialità. Sul versante maschile il dominio olandese dei 1500 metri si è replicato anche nella prova del chilometro. Tre orange infatti hanno occupato le prime tre posizioni con il campione olimpico Kjeld Nuis a fare la voce grossa (1’10″453). Alle sue spalle gli altri tulipani Kai Verbij (1’10″722) e Thomas Krol (1’10″916). Quarta piazza per il norvegese Håvard Holmefjord Lorentzen, argento a PyeongChang (nei 1000 metri). Decimo posto per David Bosa (1’12″630) nella divisione B.













Foto: profilo instragram Franceca Lollobrigida