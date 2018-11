Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka 2018: avanti nelle qualificazioni della sprint a tecnica classica Pellegrino, Laurent e Scardoni

Aperta ufficialmente la stagione della Coppa del Mondo di sci di fondo: in quel di Ruka (Finlandia) sono andate in scena le qualificazioni della sprint a tecnica classica, prima prova del massimo circuito internazionale.

Tra gli uomini a fare la voce grossa c’è subito Johannes Hoesflot Klaebo: il norvegese, campione olimpico della specialità, stampa un 2’28”95 che lo mette nettamente al comando. Distanti tutti gli altri: a 3” Erik Bransdal, a circa 4” il russo Alexander Bolshunov. Attenzione ai padroni di casa: quarto e quinto Ristomatti Hakola e Joni Maeki. In casa Italia ci si aspettava tanto da Federico Pellegrino e l’azzurro non ha deluso: il vice campione olimpico è undicesimo a 7” dalla vetta. L’obiettivo minimo è quello di entrare in semifinale. In difficoltà Maicol Rastelli e Francesco De Fabiani che chiudono rispettivamente 36mo e 38mo, non centrando la qualificazione per circa 1”.

Al femminile al comando la russa Natalia Nepryaeva: ottima prova per l’atleta classe 1995 che ha chiuso in 2’56”50. Seguono le agguerrite scandinave: la norvegese Falla e la grande favorita, la svedese Nilsson. Molto bene le due azzurre in gara: Greta Laurent è quindicesima, Lucia Scardoni 21ma, entrambe si qualificano alla fase finale.













Foto: Valerio Origo