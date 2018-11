Speed skating, Coppa del Mondo Obihiro 2018: programma, orari e tv

Si alza il sipario sulla Coppa del Mondo di speed skating: la stagione prenderà il via nel prossimo weekend dal Giappone, precisamente da Obihiro. Tra venerdì 16 e domenica 18, tra la sera e la notte italiana, tutte le gare in programma saranno visibili in streaming attraverso ISU TV.

Di seguito il programma completo della tappa di Obihiro della Coppa del Mondo di speed skating:

Venerdì 16 novembre

ore 20.00 Divisione B

500m femminili

500m maschili

Mass Start femminile semifinali

Mass Start maschile semifinali

ore 23.30 Divisione A

Team Pursuit femminile

Team Pursuit maschile

500m femminili

500m maschili

Sabato 17 novembre

ore 19.30 Divisione B

500m femminili

1500m maschili

1500m femminili

500m maschili

23.30 Divisione A

500m femminili

1500m maschili

1500m femminili

500m maschili

Mass Start femminile finale

Mass Start maschile finale

Domenica 18 novembre

ore 18.00 Divisione B

1000m femminili

1000m maschili

3000m femminili

5000m maschili

ore 22.30 Divisione A

1000m femminili

1000m maschili

3000m femminili

5000m maschili

Team Sprint femminile

Team Sprint maschile













roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Pagina Facebook Francesca Bettrone