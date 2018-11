Speed skating, Coppa del Mondo Obihiro 2018: PARTENZA A BOMBA! Andrea Giovannini magistrale, trionfo nella mass start!

Arriva la prima vittoria stagionale negli sport invernali per l’Italia: nella tappa inaugurale di Coppa del Mondo di speed skating in corso ad Obihiro, in Giappone, a trionfare è Andrea Giovannini, che si impone nella mass start maschile. Si tratta per lui della quarta vittoria in carriera nel circuito maggiore dopo quelle di Seul (2014-2015), Astana (2016-2017) e Calgary (2017-2018).

L’azzurro parte a tutta ed incamera due punti nel primo sprint, poi rifiata per qualche giro, ma nel momento clou della gara non si fa trovare impreparato: allungano in cinque, ma il trentino è lesto a capire che quella è l’azione buona e si riaccoda in pochi metri, prendendo poi la testa della gara.

L’azione dell’italiano è sublime e lo porta in ottima posizione per lo sprint finale: progressione inarrestabile di Giovannini che, chiuso in un primo momento, trova nel rettilineo il varco per la rimonta e batte per appena un centesimo l’olandese Simon Schouten, precedendo per quattro centesimi invece il sudcoreano Cheonho Um, che deve accontentarsi del gradino più basso del podio.

L’azzurro chiude quindi con 62 punti, davanti all’olandese con 40 ed al coreano con 20. Grazie ai 13 punti accumulati negli sprint intermedi chiude quarto il belga Bart Swings, mentre quinto a quota 8 è il padrone di casa, il nipponico Seitaro Ichinohe. Era stato eliminato ieri in semifinale l’altro azzurro Daniel Niero, proveniente dal pattinaggio a rotelle.













Foto: Profilo Facebook Andrea Giovannini