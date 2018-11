Speed skating, Coppa del Mondo Obihiro 2018: nelle mass start vittoria di Andrea Giovannini e quarto posto per Francesca Lollobrigida

Va in archivio la seconda giornata della tappa inaugurale della Coppa del mondo di speed skating ad Obihiro: in Giappone prima vittoria stagionale e quarta in carriera per Andrea Giovannini, che trionfa nella mass start. Non riesce ad emularlo Francesca Lollobrigida, quarta nella stessa specialità, nella gara che vede Francesca Bettrone chiudere settima. Caduti i record della pista in quattro specialità.

Nella mass start maschile Andrea Giovannini vince con 62 punti davanti all’olandese Simon Schouten, secondo con 40 ed al sudcoreano Cheonho Um, terzo con 20 (clicca qui per la cronaca). Nella gara femminile invece Francesca Lollobrigida chiude quarta con 10 punti, mentre l’altra azzurra Francesca Bettrone è settima a quota tre. Affermazione della padrona di casa, la campionessa olimpica nipponica Nana Takagi con 60 punti davanti all’olandese Irene Schouten a quota 40 ed alla sudcoreana Bo-Reum Kim con 20. Lollobrigida parte troppo lunga nella volata finale, trovandosi in testa quando sta per iniziare l’ultimo giro, l’azzurra poi viene risucchiata e conclude lo sprint in quarta piazza.

Nei 500 metri maschili il russo Pavel Kulizhnikov vince con il tempo di 34″619, nuovo record della pista (p.prec. 34″69 di Tingyu Gao), 9 centesimi meglio del giapponese Ryohei Haga. Terzo il norvegese Håvard Holmefjord Lorentzen in 34″771. Nella Division B David Bosa fa segnare il settimo tempo in 35″509, dove il miglior crono è del nipponico Masaya Yamada in 34″966. Nei 500 metri femminili record della pista per la nipponica Nao Kodaira, che vince in 37″298 (p.prec. 37″39 della stessa atleta). Alle sue spalle come ieri l’austriaca Vanessa Herzog, in 37″651. Terza la russa Olga Fatkulina in 37″876.

Nei 1500 metri femminili vince la statunitense Brittany Bowe con il tempo di 1’55″034, nuovo record della pista. Sconfitta a sorpresa la vecchia detentrice del primato (che era di 1’56″07), la nipponica Miho Takagi, che si ferma a 0″09. Terza la russa Yekaterina Shikhova a 0″42. Nella Division B Francesca Lollobrigida fa segnare il terzo crono in 1’57″676. Noemi Bonazza chiude decima in 2’00″368, mentre il miglior tempo è della nipponica Ayano Sato in 1’57″341. Nei 1500 metri maschili il russo Denis Yuskov polverizza il record della pista con il tempo di 1’44″550 (p.prec. Kjeld Nuis 1’45″97) e vince proprio davanti al vecchio detentore del record. L’olandese si ferma a 1’44″819, mentre è terzo l’altro Orange Patrick Roest, con 1’45″124. Nella Division B Andrea Giovannini si classifica 13° in 1’48″989 mentre Francesco Betti giunge 17° in 1’49″556, infine Alessio Trentini è 25° in 1’51″682.













