Speed skating, Coppa del Mondo Obihiro 2018: azzurre quarte nel team sprint! Andrea Giovannini è settimo nei 5000

Si è conclusa la prima tappa di Coppa del Mondo di speed skating disputata ad Obihiro, in Giappone: nella terza ed ultima giornata di gare l’Italia sorride per l’ottimo quarto posto del team sprint femminile, mentre tra gli uomini va segnalato il settimo posto di Andrea Giovannini sui 5000 metri. Cadono altri quattro record della pista.

Nel team sprint femminile l’Italia di Francesca Lollobrigida, Francesca Bettrone e Noemi Bonazza sfiora il podio chiudendo quarta a 2″09 dalle vincitrici della Russia, che fanno segnare 1’27″23, battendo per 0″12 il Giappone, secondo, e per 1″58 l’Olanda, terza. Il podio per le azzurre dista mezzo secondo.

Nei 5000 metri maschili si impone l’olandese Patrick Roest in 6’13″019 (record della pista, prec. 6’20″90 di Sven Kramer), davanti al russo Alexander Rumyantsev, staccato di 4″65, ed all’altro olandese Marcel Bosker, con un ritardo di 5″10. Il migliore degli azzurri è Andrea Giovannini, settimo a 11″13, mentre Michele Malfatti si classifica decimo a 13″43 e Davide Ghiotto è 12° a 14″91. Nella Division B è 21° Daniel Niero con il crono di 6’42″917.

Nei 3000 metri femminili l’olandese Esmee Visser vince e toglie il record della pista alla connazionale Ireen Wust, oggi sesta, facendo segnare 4’04″607 (precedente 4’04″91). Alle sue spalle la russa Natalia Voronina paga 0″41 e la 31 enne ceca Martina Sáblíková accusa 0″62. Bella prestazione di Francesca Lollobrigida, che chiude ottava a 2″40. Nella Division B non è partita la nostra Noemi Bonazza.

Nei 1000 metri femminili si impone l’austriaca Vanessa Herzog, che fa segnare il record della pista in 1’14″568 (pr. prec. Nao Kodaira 1’15″19), battendo due nipponiche, ovvero Miho Takagi, seconda a 0″25, e Nao Kodaira, terza a 0″27. Nella Division B è 12ma Noemi Bonazza in 1’19″069, mentre si classifica 16ma Francesca Bettrone in 1’19″713.

Nei 1000 metri maschili ritocca il primato della pista che già gli apparteneva il russo Pavel Kulizhnikov, che chiude in 1’07″858 (pr. prec. 1’09″23), precedendo di 0″53 l’olandese Kjeld Nuis e di 0″76 un altro orange, Thomas Krol. Nella Division B David Bosa si classifica 13° in 1’10″841.

Nel team sprint maschile si impone l’Olanda con il tempo di 1’19″78, battendo la Norvegia, seconda, di 1″01, ed il Canada, terzo, di 1″20. Non era presente l’Italia.













Foto: Profilo Facebook Francesca Lollobrigida