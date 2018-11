Sollevamento pesi, Mondiali 2018: il russo Artem Okulov si laurea Campione del Mondo dei -89 kg dopo un gran duello con Davitadze e Khadasevich

La sesta giornata dei Campionati del Mondo 2018 di pesistica olimpica in corso di svolgimento ad Ashgabat (Turkmenistan) è andata in archivio con lo svolgimento del gruppo A dei -89 kg maschili. Il russo Artem Okulov l’ha spuntata dopo un duello tiratissimo ed equilibrato sino all’ultimo sollevamento con il bielorusso Pavel Khadasevich ed il georgiano Revaz Davitadze. Okulov non è stato brillante nello strappo, infatti ha chiuso la prima parte di gara solo in ottava posizione con 166 kg, anche se distante solo tre lunghezze dal leader di specialità cileno Mendez Perez (oro di strappo con 169 kg). Khadasevich ha ottenuto la stessa misura del cileno ed ha conquistato l’argento di specialità, precedendo il colombiano Moreno Torres (terzo) in graduatoria di un solo kg.

Nella seconda fase di gara il fenomenale russo Okulov è salito in cattedra e si è imposto con 206 kg sollevati alla seconda prova (terza prova fallita a 210 kg), una misura che gli è valso il titolo iridato di specialità e di totale. Nella classifica di slancio il podio è stato completato dall’armeno Hakob Mkrtchyan con 205 kg e dal venezuelano Vallenilla Sanchez a 204, mentre Khadasevich e Davitadze si sono dovuti accontentare rispettivamente della seconda e terza piazza assoluta di totale alle spalle di Okulov. Il russo ha chiuso con 372 kg complessivi, precedendo di una sola lunghezza i suoi due rivali che gli hanno conteso la medaglia d’oro mondiale fino all’ultimo. Il georgiano Davitadze ha firmato il record del mondo juniores di categoria nello strappo (168 kg) e nel totale (371), mentre il venezuelano Vallenilla Sanchez ha ottenuto il primato juniores di slancio con 204 kg.













Foto: Ververidis Vasilis Shutterstock.com