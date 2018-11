Sollevamento pesi, Mondiali 2018: bronzo per Mirco Scarantino. L’azzurro: “Oggi si avvera un sogno meraviglioso”

Mirco Scarantino ha conquistato una pesantissima medaglia di bronzo ai Mondiali di sollevamento pesi nella categoria -55 kg: l’azzurro ha chiuso quinto sia nello strappo che nello slancio, ma nella classifica combinata è riuscito a salire sul gradino più basso del podio iridato.

Al sito federale ha dichiarato a caldo: “Un risultato che aspettavo da anni, oggi si avvera un sogno meraviglioso. Sono felicissimo perché ho avuto un buon approccio con la pedana, il che è fantastico per un atleta, abbiamo lottato per la medaglia, i passaggi infatti sono stati molto stretti e non è venuto esattamente il risultato che volevamo nei singoli esercizi ma è arrivata una medaglia preziosissima, qualcosa di ancora migliore“.

Ora però il sogno è quello di staccare il pass per Tokyo 2020: “Direi che in prospettiva olimpica è la migliore delle partenze, ora dobbiamo lavorare sodo per l’Europeo senior, dove spero di riconfermarmi e fare anche qualcosa in più di quanto fatto ad Ashgabat. E speriamo, passo dopo passo, di arrivare al sogno olimpico. Dedico il mio bronzo mondiale ai miei nonni che mi guardano da lassù, a mia madre e a mio fratello che non vedo da un mese per potermi preparare al meglio per questo appuntamento“.

Entusiasta, e non poteva essere altrimenti, il presidente FIPE ed EWF Antonio Urso: “Mirco ha appena vinto una medaglia difficilissima in una categoria nuova e super agguerrita, quale è la 55 kg, tra l’altro in una gara complicatissima in cui tutti gli atleti, di enorme caratura tra l’altro, erano molto vicini con i kg sollevati. Una medaglia frutto di un lavoro di squadra e di un’eccellente interpretazione della competizione da parte dei tecnici. Complimenti a Mirco e a tutto il team“.













Foto: Federpesistica