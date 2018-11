Slittino, Coppa del Mondo Whistler 2018: in Canada la seconda tappa, Dominik Fischnaller vuole brillare in un catino sfavorevole

Seconda tappa per quanto riguarda la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale: il massimo circuito internazionale dopo l’esordio di Igls si sposta verso il Nordamerica, precisamente in Canada, a Whistler Mountain. Torna l’appuntamento sul catino che ha ospitato le Olimpiadi Invernali nel 2010: per il Paese dalla Foglia d’Acero ci si alterna, un anno a Calgary e un anno proprio nella località di villeggiatura della Columbia Britannica.

Programma che, visto il fuso orario, è modificato rispetto al solito: si gareggia di venerdì e di sabato. Si invertono anche uomini e donne: singolo maschile che sarà la seconda gara nella notte tra venerdì e sabato (prima il doppio), mentre nel tardo pomeriggio di sabato in scena il singolo femminile e poi in prima serata il primo team relay della stagione.

Catino che non è del tutto favorevole ai colori italiani, anzi, da tradizione gli azzurri hanno sempre fatto molta fatica sul ghiaccio canadese. Da ricordare che anche Armin Zoeggeler non brillò mai a Whistler, salvo poi riuscire ad agguantare con la sua infinita classe la medaglia di bronzo alle Olimpiadi del 2010. La banda guidata dal Cannibale avrà come stella ovviamente Dominik Fischnaller, che ad Igls ha già agguantato il primo podio stagionale: per il nativo di Bressanone l’obiettivo è disputare una prova regolare, senza particolari errori, per non perdere troppo spazio in classifica. In gara anche Kevin Fischnaller e Fabian Malleier per il singolo maschile, con la novità rappresentata da quest’ultimo, che di solito disputa il doppio con Ivan Nagler. Nel doppio ci saranno solo Rieder/Rastner. Tra le donne, come di consueto, al via Sandra Robatscher ed Andrea Voetter.

A brillare, sul ghiaccio di casa, potrebbero essere i nordamericani. Chris Mazdzer e Jonathan Gustafson nel singolo maschile, Alex Gough e Summer Britcher nel singolo femminile, Walker/Snith nel doppio. Ovviamente i tedeschi proveranno di nuovo a dominare: Felix Loch dominò 8 anni fa alle Olimpiadi, Eggert/Benecken e Wendl/Arlt fecero doppietta in Coppa un paio di anni fa, dove Natalie Geisenberger e Tatjana Huefner furono sconfitte dalla già citata Gough.













Foto: Paola Castaldi