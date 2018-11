Pattinaggio artistico, Javier Fernandez annuncia il ritiro. Gli Europei di Minsk saranno l’ultima gara

Il ventisettenne Javier Fernandez concluderà la carriera da agonista con il Campionato Europeo di Minsk (Bielorussia) in programma dal 23 al 26 gennaio. A comunicarlo è stato il pattinatore stesso durante una conferenza organizzata dal quotidiano iberico ABC per celebrare il quarantesimo anniversario della Costituzione spagnola.

La medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi di PyeongChang 2018 ha sottolineato la grande difficoltà che comporterebbe intraprendere un altro ciclo olimpico, in cui non potrebbe competere come vorrebbe: “Il pattinaggio mi ha dato tutto. É la mia professione e voglio continuare a contribuire non come concorrente ma come personalità dedita a questo sport“.



Il fuoriclasse spagnolo saluterà dunque le competizioni dopo il Campionato d’Europa in gennaio, dove cercherà di conquistare il settimo sigillo continentale consecutivo. Fonti vicine all’atleta confidano che Fernandez, dopo il ritiro, si dedicherà agli spettacoli spettacoli come “Revolution on ice”, show che sta riscuotendo in questi mesi molto successo nella sua terra natale .

Foto: ISU Figure Skating