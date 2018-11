Combinata nordica, Coppa del Mondo 2019: domani inizia il Lillehammer Tour, la Mass Start torna nel circuito dopo 10 anni

Domani prenderà il via il Lillehammer Tour, secondo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo di combinata nordica. Dopo Ruka, i migliori atleti del mondo andranno nella località norvegese per un fine settimana ricco di gare, al termine del quale potremo avere già delle indicazioni importanti sui pretendenti alla vittoria della sfera di cristallo.

Il programma delle gare prevede due Gundersen, la prima con salto dal trampolino normale HS98 e poi 5 km di fondo, mentre la seconda con salto dal trampolino lungo HS140 e poi 10 km di fondo, e soprattutto una Mass Start, che torna così nel circuito dopo quasi 10 anni. Infatti l’ultima Mass Start disputata in Coppa del Mondo risale al gennaio 2009 in Val di Fiemme. Questa è l’unica specialità in cui si svolge prima il segmento di fondo, con i tempi che vengono poi convertiti in punti per il salto. Un format quindi molto interessante, che potrebbe anche ribaltare i pronostici.

Proprio per quanto riguarda i pronostici la Gundersen di Ruka ci ha confermato le grandissime qualità dal trampolino dell’austriaco Mario Seidl, che ha poi tenuto anche meglio del previsto sugli sci stretti e potrà sicuramene ripetersi in questo appuntamento. Gli altri due atleti sul podio, il norvegese Jarl Magnus Riiber e il tedesco Johannes Rydzek, sono tra i più attesi di questa stagione e ci aspettiamo quindi di vederli ancora in lotta per il successo. Tanti invece i big in cerca di riscatto, a partire dal vincitore dell’ultima sfera di cristallo, il giapponese Akito Watabe, passando per i tedeschi Fabian Riessle ed Eric Frenzel, oltre al norvegese Jan Schmid.

Per quanto riguarda gli azzurri, Samuel Costa, dopo l’ottimo 26° posto al rientro in gara dopo l’infortunio, punterà a confermarsi nella zona punti. Il 25enne altoatesino dovrà cercare di crescere di gara in gara, per poter poi lottare per il podio nella seconda parte di stagione. Potrà fare bene anche Alessandro Pittin, con il format della Mass Start che potrebbe avvantaggiarlo, ma come sempre tutto dipenderà da come si comporterà dal trampolino. Atteso ad un miglioramento Raffaele Buzzi, dopo un esordio stagionale opaco.













Foto: eWilding / Shutterstock.com