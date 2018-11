Slittino, Coppa del Mondo Whistler 2018: i convocati dell’Italia. Dominik Fischnaller guida la truppa italiana, novità Malleier nel singolo

Dopo il primo appuntamento stagionale ad Igls (Austria), suggellato dallo strepitoso secondo posto di Dominik Fischnaller nel singolo maschile che ha dimostrato quanto il nativo di Bressanone abbia voglia di rimettersi in discussione e dimostrare il suo valore, la Nazionale italiana di slittino su pista artificiale volge il proprio sguardo alle gare nordamericane che per oltre tre settimane caratterizzeranno la Coppa del Mondo. Saranno infatti ben tre gli appuntamenti che attendono i nostri portacolori: a Whistler (Canada), dal 30 novembre al 1° dicembre, a Calgary (Canada), dal 6 all’8 dicembre e a Lake Placid (Stati Uniti), dal 13 al 15 dicembre. Tre round che la pattuglia tricolore vorrà onorare al meglio possibile delle sue possibilità, dando seguito al buon esordio austriaco.

Sono sette gli azzurri che ha convocato il direttore tecnico Armin Zöggeler: Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller e Fabian Malleier per il singolo maschile, Ludwig Rieder e Patrick Rastner per il doppio ed Andrea Vötter e Sandra Robatscher per il singolo femminile. Da sottolineare la novità riguardante Malleier che gareggerà nel singolo e non nel doppio con Ivan Nagler come è avvenuto solitamente.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Paola Castaldi