Slittino, Coppa del Mondo Igls 2018: Andrea Voetter splendida quinta! Natalie Geisenberger vince nel tripudio tedesco

Subito un gran risultato per l’Italia nel debutto per quanto riguarda la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale in quel di Igls (Austria). Nel singolo femminile arriva la miglior performance della carriera per quanto riguarda Andrea Voetter: nella gara vinta dalla solita Natalie Geisenberger, l’azzurra conquista in rimonta una strepitosa quinta posizione. Un segnale di quanto il movimento tricolore sia in crescita anche per quanto riguarda le donne.

Una sfida tutta tedesca quella per la vittoria, così come ci si attendeva. La protagonista assoluta è quella annunciata: la dominatrice delle ultime sfere di cristallo, la quattro volte campionessa olimpica tra Sochi e PyeongChang. Natalie Geisenberger però ha dovuto combattere per agguantare la quarantaquattresima vittoria della carriera: la rivale più agguerrita è stata la giovanissima connazionale Julia Taubitz. La 22enne ha addirittura stampato il miglior tempo nella prima run, salvo poi arrendersi alla Cannibale per soli 36 millesimi. A completare il podio tutto teutonico c’è la veterana Tatjana Huefner, molto più lontana a 266 millesimi dalla vetta.

Quarta posizione per la russa Tatjana Ivanova, quinta, come detto, per una super Voetter. L’altoatesina era decima, dopo una prima run positiva ma non eccellente. Si è superata nella seconda, recuperando posizioni su posizioni: la top-5 le vale ovviamente il miglior risultato in carriera, oltre ad iniettarle una dose di fiducia davvero molto grande per il resto della stagione. Da sottolineare che il podio è distante soli dieci centesimi. Domani nella sprint può confermarsi.

Male invece l’altra azzurra, Sandra Robatscher: errori in entrambe le run, uno gravissimo all’inizio della seconda discesa e 23ma posizione finale.













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Andrea Voetter