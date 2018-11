Slittino, Coppa del Mondo 2019: i favoriti per la classifica generale. Sarà discorso tutto tedesco?

Tutto pronto per la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale che si aprirà nel week-end con il consueto appuntamento sul catino di Igls, ad Innsbruck (Austria). Nove tappe, da novembre a febbraio, con tre appuntamenti (compreso quello austriaco) che comprenderanno anche le innovative prove sprint, ad assegnare punti in più per la sfera di cristallo. Andiamo a scoprire i favoriti per la conquista della coppetta in ogni categoria.

Singolo maschile

Chi se non Felix Loch? La delusione olimpica (neanche sul podio quando sembrava essere lanciato per l’oro) è ancora da digerire, ma il fenomeno teutonico è pronto a dimenticare PyeongChang per puntare sul quadriennio che porterà a Pechino 2022. Zoeggeler è a quota nove vittorie, Loch a sei: l’obiettivo è ovviamente quello di riscrivere la storia. A sfidare il fuoriclasse tedesco ci sarà una pattuglia comunque molto agguerrita. A partire dal russo Roman Repilov, trionfatore a sorpresa nel 2017, passando per gli austriaci Wolfgang Kindl e David Gleirscher (campione olimpico non con poco stupore), arrivando all’americano Chris Mazdzer e all’azzurro Dominik Fischnaller, che tenterà di lanciare l’assalto ai migliori interpreti della disciplina.

Singolo femminile

Anche tra le donne dovrebbe essere un discorso tutto tedesco. C’è una nettissima favorita, che partirà almeno un gradino avanti rispetto a tutte le altre: si tratta della Cannibale Natalie Geisenberger. Sei sfere di cristallo consecutive negli ultimi sei anni, quattro ori olimpici tra Sochi e PyeongChang. È davvero inarrestabile e pronta a riscrivere tutti i record al femminile (lei sì può puntare seriamente ad avvicinare Armin Zoeggeler). Le rivali dovranno tentare il colpaccio: la più vicina sembra essere la connazionale Dajana Eitberger, argento olimpico, ma spesso incostante durante l’annata. Sempre performanti, anche se a momenti alterni, le nordamericane Summer Britcher, Emely Sweeney ed Alex Gough. Obiettivo crescere ancora per Tatjana Ivanova, che non si è ancora confermata a livelli che le appartengono.

Doppio

Qui davvero difficilissimo che a vincere la classifica generale non sia un equipaggio tedesco. Si ripropone, per l’ennesima stagione, il duello tutto in casa teutonica tra Eggert/Benecken e Wendl/Arlt. Durante le ultime annate i più giovani sembrano aver effettuato il decisivo salto di qualità: non arrivano più errori importanti che spesso hanno compromesso gare e classifiche. A PyeongChang però i veterani hanno nuovamente messo il proprio timbro andandosi a prendere per l’ennesima volta la medaglia d’oro. Gli austriaci Penz/Fischler gli unici possibili rivali, anche se partiranno sicuramente un gradino indietro.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: action sports / Shutterstock.com