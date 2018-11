Slittino, Coppa del Mondo 2019: esordio stagionale ad Igls. Dominik Fischnaller guida un’Italia che va a caccia di podi

Esordio stagionale per la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale in un catino piuttosto favorevole ai colori azzurri come quello di Igls. Quello situato ad Innsbruck è infatti uno dei budelli più frequentati dalla Nazionale tricolore per gli allenamenti vista l’assenza di impianti in terra italiana. Si comincia nel week-end con la caccia alla sfera di cristallo: gare classiche tra sabato e la mattinata di domenica (singolo femminile, doppio e singolo maschile), poi nel pomeriggio del 25 novembre anche le tre prove sprint.

La Nazionale italiana guidata da Armin Zoeggeler va subito a caccia di podi con Dominik Fischnaller che sicuramente vorrà far bene per riscattare un finale di stagione passata da dimenticare (cocente la delusione olimpica con i due millesimi che l’hanno diviso dalla medaglia di bronzo). L’altoatesino si è già imposto nel 2015 su questo catino, dove ha anche centrato per due volte il bronzo iridato nel 2017.

Tanti però i rivali agguerriti: a partire da Felix Loch, che va a caccia dell’ennesima sfera di cristallo dopo la debacle a Cinque Cerchi. I padroni di casa Wolfgang Kindl e David Gleirscher (a sorpresa oro in quel di PyeongChang) vorranno far esultare il pubblico austriaco. Da seguire ovviamente anche i russi Semen Pavlichenko, vincitore qui lo scorso anno, e Roman Repilov, trionfatore nella sfera di cristallo nel 2017. Per l’Italia al via nel singolo anche Kevin Fischnaller, che riuscì a raggiungere il podio nella sprint nel 2014 da queste parti.

Tra le donne c’è un’unica padrona e si tratta ovviamente di Natalie Geisenberger. Non ci sono catini favorevoli o sfavorevoli per l’atleta nativa di Monaco di Baviera che domina costantemente in ogni dove. La bicampionessa olimpica è pronta ad un’altra stagione da padrona. A cercare di contrastarla la connazionale Dajana Eitberger che proprio in Austria nel 2015 riuscì a sorprenderla. Alex Gough (Canada) e Tatjana Ivanova (Russia) i nomi delle possibili outsiders. Tra le azzurre Andrea Voetter e Sandra Robatscher sono apparse in netta crescita e proveranno a puntare con costanza alla top-10, con l’obiettivo di sfiorare le migliori cinque.

Nel doppio sarà duello tutto tedesco tra Eggert/Benecken e Wendl/Arlt. La coppia più giovane si è aggiudicata le ultime due sfere di cristallo, i veterani però sono riusciti a centrare il colpaccio cogliendo l’oro olimpico a PyeongChang: battaglia aperta. Possibili inserimenti che potrebbero arrivare dai padroni di casa Penz/Fischler, sempre pericolosi davanti al proprio pubblico. L’anno scorso arrivò il miglior risultato in carriera per Rieder/Rastner che proveranno a ripetersi su un catino particolarmente favorevole. Ci si attende tanto anche dai giovanissimi Nagler/Malleier. All’esordio invece il nuovo duo Rieder/Kainzwaldner.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Paola Castaldi