Short Track, Coppa del Mondo 2018-2019: nella prima giornata a Salt Lake City brillano le staffette azzurre

Prima giornata di gare a Salt Lake City, sede della seconda tappa di Coppa del Mondo di short track. Nelle batterie l’Italia si esalta soprattutto per le ottime prestazioni delle due staffette, che superano due quarti di finale davvero molto complicati e centrano la qualificazione alle semifinali. Sia al femminile che al maschile la squadra azzurra si è trovata a dover affrontare Corea del Sud e Giappone ed in entrambi i casi sono arrivati due provvidenziali secondi posti.

Le azzurre (Martina Valcepina, Arianna Sighel, Elena Viviani e Cecilia Maffei) sono giunte alle spalle della Corea del Sud e davanti al Giappone in una semifinale velocissima e che, infatti, ha premiato anche le nipponiche con il passaggio del turno grazie al ripescaggio dei due migliori tempi tra le terze classificate. Adesso per Valcepina e compagne una semifinale tutta europea con Russia, Ungheria ed Olanda. Ancora più bravi sono stati gli azzurri (Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Andrea Cassinelli e Mattia Antonioli), che sono stati capaci di mettersi alle spalle la fortissima Corea del Sud, che è stata clamorosamente eliminata con il terzo posto dietro Giappone ed Italia. Ora per la staffetta maschile italiana ci sarà una semifinale da vivere con coraggio con Cina, Polonia e Giappone.

Passando alle gare individuali è un’Italia da luci e ombre. Sicuramente c’è la brillante qualificazione ai quarti di finale dei 500m femminili di Martina Valcepina, che ha vinto agevolmente la sua batteria. Avanza anche Nicole Botter Gomez, terza ma ripescata per l’ottimo tempo stabilito, mentre è eliminata Elena Viviani.

Sui 1000 metri c’è stata l’eliminazione di tre azzurre (Viviani, Maffei e Botter Gomez) ma grande prestazione di Cecilia Maffei prima ed Arianna Sighel seconda nelle loro rispettive batterie ed entrambe qualificate per i quarti di finale. Cynthia Mascitto accede alle semifinali dei 1500m grazie al ripescaggio delle migliori terze classificate, mentre Arianna Sighel e Martina Valcepina dovranno passare dai ripescaggi.

In campo maschile è Tommaso Dotti il migliore. Il 25enne nativo di Milano ha conquistato la semifinale nei 1500m e anche l’accesso ai quarti di finale nella seconda prova dei 1000m. Sicuramente due buoni risultati per il lombardo, che si conferma dopo l’esordio stagionale a Calgary. Lo imita solo in parte Yuri Confortola, che va bene nei 1000m, mentre è obbligato a passare dai ripescaggi nella distanza più lunga.

Brutte prestazioni ed eliminazioni già quasi tutte nei preliminari per gli altri azzurri partecipanti ai 500 metri e alla prima prova dei 1000.













Foto: Renzo Brico