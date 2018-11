Serie A calcio, il calendario e gli orari degli anticipi di oggi. Come vederli in tv e streaming su Sky e Dazn

Torna il campionato di Serie A di calcio dopo la pausa per le Nazionali. Un sabato davvero interessante quello per la tredicesima giornata che vede in campo Juventus, Inter e Roma, tre delle squadre più seguite nel Bel Paese. I bianconeri vogliono proseguire nella clamorosa striscia vincente (un solo pareggio, con il Genoa per la banda di Allegri): sfida in casa alla Spal. Trasferta ad Udine per i giallorossi, mentre per i nerazzurri a San Siro arriva il Frosinone.

Le tre sfide in programma oggi saranno trasmesse da Sky e DAZN secondo la consueta suddivisione degli orari. In diretta streaming su DAZN sarà visibile la sfida delle 20.30 tra Inter e Frosinone, mentre le altre due gare andranno in onda su Sky e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Di seguito il programma completo.

SABATO 24 NOVEMBRE

ore 15.00 Udinese-Roma

diretta tv su Sky Sport Serie A, diretta streaming su Sky Go

ore 18.00 Juventus-Spal

diretta tv su Sky Sport Serie A, diretta streaming su Sky Go

ore 20.30 Inter-Frosinone

diretta streaming su DAZN













