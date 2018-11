Sebastian Vettel, GP Abu Dhabi F1 2018: “Puntare alla vittoria? Sarà difficile. Oggi mancava velocità”

Sebastian Vettel non può ritenersi soddisfatto dopo le prove libere del GP di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Yas Marina. Il pilota della Ferrari ha concluso la prima sessione a oltre due secondi da Max Verstappen, poi nel secondo turno è riuscito a risalire parzialmente la china ma è comunque risultato il peggiore dei magnifici sei.

Il tedesco ha analizzato la situazione nelle consuete dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky: “Puntare alla vittoria? Sarà difficile. Oggi non eravamo abbastanza veloci, bisogna trovare un po’ di passo entro domani ma credo che sul giro secco possiamo migliorare abbastanza. Spero che la lotta sia aperta per la pole position, spero di essere più veloce domani per poter lottare. Mi sto godendo le sessioni cercando di sfruttarle al massimo, è l’ultima gara dell’anno e mancano ancora diversi mesi per la prossima stagione, possiamo ancora imparare qualcosa per il futuro“.













