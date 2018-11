Short track, Coppa del Mondo 2018-2019: Yuri Confortola e Cynthia Mascitto in finale B nei 1500, eliminazione in semifinale per le staffette

Seconda giornata a Calgary per la prima prova della Coppa del Mondo di short track. Un sabato che ha regalato meno emozioni e risultati positivi all’Italia rispetto alla giornata di ieri, con Cynthia Mascitto e Yuri Confortola che sono stati i migliori, conquistando la finale B entrambi nei 1500m.

Nella distanza più lunga al femminile la vittoria è andata all’olandese Suzanne Schulting (2’28”423), che ha preceduto la canadese Courtney Lee Sarault (2’28”432) e la russa Ekaterina Efremenkova (2’28”614). Un podio senza pattinatrici asiatiche, con la cinese Han Yutong quarta e le sudcoreane Choi Minjeong e Noh Ah Rum, rispettivamente quinta e squalificata. Cynthia Mascitto è la migliore delle azzurre al dodicesimo posto complessivo (quinta nella finale B). Eliminata in semifinale Arianna Sighel, mentre Arianna Valcepina non è riuscita a superare i ripescaggi dei quarti di finale.

In campo maschile c’è stata la vittoria del giapponese Kazuki Yoshinaga (2’17”287), che si è imposto davanti al sudcoreano Lee June Seo (2’17”557) e all’israeliano Vladislav Bykanov (2’18”195). La finale è stata condizionata anche dalla squalifiche dei sudcoreani Hwang Dae Heon e Lim Hyo Jun. Yuri Confortola ha centrato la qualificazione alla finale B, chiudendo poi sesto, mentre Tommaso Dotti non è riuscito a superare le semifinali.

Successo a sorpresa nella prima serie dei 500m femminili, con la polacca Natalia Maliszewska (43”142) che è salita sul gradino più alto del podio. In seconda posizione l’olandese Yara Van Kerkhof (43”353) e terza la canadese Alyson Charles (43”449).

Pronostico rispettato, invece, nella gara maschile con il successo andato ad uno dei grandi favoriti, il cinese Wu Dajing (39”836) davanti all’ungherese Shaoang Liu (40”044) e al coreano Kim Gun Woo (40’415).

Nella gara più breve la migliore in casa Italia è stata Nicole Botter Gomez, eliminata nei quarti di finale, traguardo che nessun altro azzurra o azzurro è riuscito a raggiungere.

Eliminazione in semifinale anche per le due staffette, che dunque parteciperanno alle finali B. Il quartetto femminile (Martina Valcepina, Elena Viviani, Arianna Valcepina ed Arianna Sighel) ha chiuso al quarto posto dietro a Russia, Olanda e Giappone. Uno stesso risultato per la squadra maschile (Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Andrea Cassinelli e Mattia Antonioli), giunta quarta alle spalle di Corea del Sud, Olanda e Stati Uniti.













Foto: Renzo Brico