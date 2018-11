Sci di fondo, Sprint Lillehammer 2018: Federico Pellegrino ottimo terzo in qualifica, avanzano anche De Fabiani e Greta Laurent

Si sono appena concluse le qualifiche delle sprint a tecnica libera della tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo di Lillehammer: in Norvegia la tre giorni di gare inizia bene per la squadra italiana, che piazza tre azzurri ai quarti. Nella gara femminile si qualifica l’unica nostra rappresentante in gara, Greta Laurent, mentre tra gli uomini vanno avanti Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani.

Nelle qualifiche maschili il miglior crono del norvegese Johannes Klaebo, che chiude in 3’07″63, distanziando di 2″40 il nostro Federico Pellegrino, terzo alle spalle anche dell’altro norvegese Emil Iversen, secondo a 1″56. Francesco De Fabiani, 27° a 9″38, è inserito nell’ultimo quarto, mentre Pellegrino aprirà le danze alle 12.28. Non ci saranno invece Giandomenico Salvadori, 53° a 13″83, Maicol Rastelli, 66° a 15″90, e Dietmar Noeckler, 68° a 16″18.

Nelle qualifiche femminili miglior tempo della svedese Hanna Falk in 2’56″43: la scandivava sarà avversaria dell’azzurra Greta Laurent nei quarti. L’italiana si classifica 16ma in 3’00″23 (con 3″80 di ritardo), ma ha buone possibilità di passare il turno, in quanto le sue principali avversarie per la seconda piazza nella quinta ed ultima serie saranno la slovena Alenka Cebasek (15ma in 3’00″21) e la svizzera Nadine Faehndrich (17ma in 3’00″29).













roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo