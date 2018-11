Combinata nordica, Coppa del Mondo Lillehammer 2018: nel salto della Gundersen Samuel Costa è 14°

Si è svolta questa mattina a Lillehammer, in Norvegia, la gara di salto valida per la Gundersen della Coppa del Mondo di combinata nordica, che prevede, dopo la prova dal trampolino piccolo, 5 km di sci di fondo. Vittoria per l’austriaco Franz-Josef Rehrl, che ha imposto grandi distacchi a tutti gli inseguitori.

L’austriaco, totalizzando 138.0 punti totali, partirà con 27″ di margine sul connazionale Mario Seidl, fermatosi a quota 131.2, mentre in terza posizione ha concluso la prima parte di gara il norvegese Espen Bjoernstad, che ha totalizzato 129.5 e partirà dunque con 34″ di handicap.

Per quanto concerne gli italiani Samuel Costa ha chiuso al 14° posto con 119.7 e dovrà ora recuperare 1’13”, mentre Alessandro Pittin si è classificato 31° e partirà dopo 1’37” dal capofila, infine Raffaele Buzzi è giunto 51° e sarà al via dopo 2’27” rispetto all’austriaco Rehrl.













roberto.santangelo@oasport.it

Foto: eWilding / Shutterstock.com