Sci di fondo: Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani faranno alcune gare in Finlandia nel fine settimana

Test agonistici in arrivo per Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani. Prima dell’inizio della Coppa del Mondo, programmatao per il 24 e 25 agosto a Ruka, in Finlandia, i due portabandiera azzurri saranno di scena nella zona di Rovaniemi, per alcune gare che serviranno da preparazione ai grandi appuntamenti della stagione. Una decisione, questa, differente da quella di Dietmar Noeckler, Giandomenico Salvadori, Maicol Rastelli e Mirco Bertolina, che hanno già fatto ritorno in Italia.

Le gare che si svolgeranno a Rovaniemi sono le seguenti: giovedì una 15 km a tecnica classica, sabato una sprint ancora a tecnica classica e domenica una 15 km a tecnica libera. Pellegrino parteciperà alla prima e alla seconda gara, De Fabiani alla seconda e alla terza. Prenderanno parte agli eventi anche diversi atleti delle nazionali francese e russa. Per quest’ultima, in particolare, Rovaniemi è importante perché fungerà da selezione per gli atleti da portare a Ruka.













federico.rossini@oasport.it

Foto: Valerio Origo