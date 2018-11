Sci di fondo, Federico Pellegrino ammutolisce i Vichinghi! Italia in trionfo a Lillehammer, vittoria fantastica nella sprint!

Vince ancora l’Italia dello sci di fondo a Lillehammer: dopo la mitica staffetta medaglia d’oro olimpica nel 1994, oggi Federico Pellegrino si impone nella sprint a tecnica libera che inaugura la tre giorni di gare norvegese e centra la dodicesima vittoria individuale in carriera in Coppa del Mondo. L’azzurro approfitta della rottura del bastoncino in semifinale del padrone di casa norvegese Johannes Klaebo e si impone in finale. Finisce 28° l’altro azzurro Francesco De Fabiani, caduto nei quarti di finale.

Rischia qualcosa Pellegrino al primo turno, ostacolandosi con un avversario nei quarti di finale, ma per fortuna il contatto arriva nei primi istanti di gara ed il valdostano ha tutto il tempo per recuperare e andare addirittura a vincere la serie. In semifinale il colpo di scena: sull’ultima salita rompe un bastoncino Johannes Klaebo, rivale numero uno dell’azzurro, costretto ad alzare bandiera bianca per la delusione del pubblico di casa.

Condotta di gara perfetta di Pellegrino in finale, con l’italiano che va via nel tratto finale della salita conclusiva per dominare poi la volata e lasciare soltanto la piazza d’onore all’altro norvegese, Emil Iversen. Il valdostano chiude in 3’19″14, mentre il padrone di casa paga 0″47. Terzo gradino del podio per il canadese Alex Harvey. Sfortunato invece l’altro azzurro in gara, Francesco De Fabiani, caduto nel corso dell’ultima serie dei quarti di finale nel tratto conclusivo del percorso, quando era in buona posizione per provare a centrare le semifinali. Oggi però non c’è spazio per la delusione, ma soltanto per la gioia immensa che è riuscito a regalarci Federico Pellegrino. Il valdostano pone sin da ora la sua candidatura per la Coppa del Mondo di specialità e guarda con grande fiducia alla prossima sprint che si svolgerà sulla pista ‘amica’ di Davos.













Foto: Nordic Focus