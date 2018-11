Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka 2018: prima vittoria per Belorukova, Lucia Scardoni ottima settima! Nessuna norvegese sul podio!

I colori della bandiera russa avvolgono il primo appuntamento femminile di Coppa del Mondo di sci di fondo a Ruka: la vittoria, nella sprint a tecnica classica, è di Yulia Belorukova, che con 2’52″66 mette in riga due delle tre svedesi, Maja Dahlqvist (2’53″74) e Ida Ingemarsdotter (2’54″13). Per la ventitreenne nativa di Sosnogorsk si tratta della prima vittoria in Coppa: il suo miglior risultato precedente era il terzo posto, sempre a Ruka, nella gara sprint a tecnica classica disputata esattamente un anno fa.

Sul rettilineo finale, che ha visto la Belorukova non avere mai problemi, il numero di svedesi in lotta sarebbe aumentato a tre, se non fosse stato per la caduta di Stina Nilsson proprio prima di terminare l’ultima curva verso la linea del traguardo. Non ha decisamente brillato il plotone norvegese: Maiken Caspersen Falla arriva quarta, ed è l’unica delle tre del Paese ad arrivare non solo in finale, ma anche in semifinale. Quinto posto per la finlandese Krista Parmakoski

Arrivano buone notizie dal fronte italiano: Lucia Scardoni vince il suo quarto di finale, poi lotta senza paura in semifinale, arriva terza dietro a Parmakoski e Dahlqvist, con 2’59″3 non raggiunge il tempo sufficiente per il ripescaggio, ma trova un settimo posto d’oro, perché corrisponde al suo miglior risultato personale in carriera in Coppa del Mondo. Sfortunata, invece, Greta Laurent, che disputa un grande quinto quarto di finale fino all’ultimo rettilineo, nel quale viene prodigiosamente rimontata da un’altra componente del nutrito plotone svedese, Anna Dyvik: il tempo è lo stesso, spaccato al centesimo di secondo, ma il fotofinish determina l’avanzata della nordica e l’esclusione dell’azzurra, che può comunque ben guardare al futuro con questo 14° posto.

Sono uscite nelle qualificazioni le prime due della Coppa del Mondo 2017-2018, la norvegese Heidi Weng e l’americana Jessica Diggins.













Foto: LaPresse