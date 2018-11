Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka 2018: i convocati dell’Italia. Federico Pellegrino guida la spedizione azzurra

Dal 24 al 25 novembre la Coppa del Mondo di sci di fondo torna nuovamente protagonista. Sulle nevi di Ruka, in Finlandia, la disciplina di fatica, sacrificio e volontà sarà nuovamente protagonista nei weekend invernali e il programma prevede una prova sprint in tecnica classica maschile/femminile, nella prima giornata, seguita il giorno successivo da una 10 km femminile sempre con la medesima tecnica e da una 15 km maschile in classico.

Saranno Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Maicol Rastelli, Dietmar Noeckler e Giandomenico Salvadori in campo maschile e Greta Laurent e Lucia Scardoni fra le donne gli azzurri presenti a questa prima uscita e le attenzioni saranno tutte per Pellegrino, leader della nostra squadra che vorrà fin da subito mettersi in luce. Non si prospettano gare facili in quanto le alte temperature e la poca neve stanno creando non pochi problemi agli organizzatori. Pertanto i nostri portacolori dovranno tenere in debito conto di questa variabile, anche per l’adattamento degli sci su un manto nevoso di questo genere. Guardando alla stagione passata, “Chicco” raccolse un quinto posto nella sprint, giungendo poi 25esimo nella 15 km. L’argento olimpico (sprint) vuole sfatare il tabù finlandese non essendo mai riuscito a salire sul podio in questa sede.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Foto: Valerio Origo