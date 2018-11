Sci di fondo, Coppa del Mondo Lillehammer 2018: nella sprint femminile è dominio svedese. Sundling batte Nilsson, 14ma Greta Laurent

Jonna Sundling, SWE during the Cross Country Sprint Qualification FIS World Cup Ruka Nordic 24. November 2017 in Kuusamo, Finland. (Newspix24/Kalle Parkkinen)

Parla svedese la sprint a tecnica libera che apre la tre giorni di gare in terra norvegese per quanto concerne la Coppa del Mondo di sci di fondo: a Lillehammer è doppietta con la vittoria di Jonna Sundling davanti alla connazionale Stina Nilsson. Amara eliminazione ai quarti di finale per Greta Laurent, che chiude 14ma.

Quattro svedesi in finale, con Stina Nilsson che scappa via fin da subito e prova a mettere nel sacco le cinque avversarie: la tattica sembra pagare, ma il rettilineo finale diviene infinito e da dietro arriva come un treno Jonna Sundling, che riesce nell’impresa di vincere una sprint col pettorale numero 26 delle qualifiche con il crono di 2’52″74.

Le altre avversarie restano lontane e così Nilsson taglia comunque il traguardo in seconda piazza a 0″34 dalla connazionale, mentre il terzo gradino del podio è della statunitense Sadie Bjornsen, che giunge a 3″03. Peccato per Greta Laurent, che sfiora l’accesso alle semifinali, trovandosi chiusa nei momenti topici dell’ultimo quarto di finale, accontentandosi del 14° posto complessivo.













