Sci alpino, Coppa Europa Levi 2018: Alex Vinatzer firma il primo successo in slalom! Grande rimonta del talento azzurro

Alex Vinatzer centra la prima vittoria in carriera in Coppa Europa nello slalom di Levi (Finlandia). Il 19enne altoatesino, dopo aver vinto già settimana scorsa nella gara FIS, si ripete oggi nel secondo circuito più importante, con una eccezionale rimonta nella seconda manche. Vinatzer aveva infatti chiuso la prima parte di gara al settimo posto con un ritardo di 37 centesimi dal tedesco Linus Strasser. Nella seconda manche il talento azzurro ha realizzato il miglior tempo con una prova perfetta, andando a rifilare quasi un secondo a Strasser, che finisce così alle spalle di Vinatzer per 62 centesimi. Completa il podio il russo Alexander Khoroshilov a 65 centesimi.

Altri due azzurri nella top 10: Fabian Bacher, quinto a 79 centesimi e Giuliano Razzoli, ottavo a 98 centesimi. Ottima prova anche di Hans Vaccari che passa dal trentesimo posto al dodicesimo a 1.09, poi troviamo in 14ma posizione Hannes Zingerle a 1.17 e in 22ma Simon Maurberger a 1.42. Federico Liberatore, dopo il secondo posto della prima manche, sbaglia nella seconda e chiude 31° a 1.96, mentre Giordano Ronci è 39°, uscito nella seconda manche.

Non arrivano invece soddisfazioni per l’Italia nel gigante femminile di Funesdalen (Norvegia). La migliore azzurra è infatti Lara Della Mea, 17ma a 2.86, seguita da Roberta Melesi, a 2.91, Poi si piazzano Luisa Bertani 21esima a 3.14, Marta Giunti 24ma a 3.44, Valentina Cillara Rossi 25ma a 3.49 ed Elena Sandulli 29ma a 3.65. Fuori dalla top 30 invece Jole Galli (38ma a 4.36), Elisa Platino (45ma 4.92) e Sofia Pizzato (58ma a 6.18). Gara vinta dalla norvegese Kristine Gjelsten Haugen, che si impone per 68 centesimi sulla connazionale Thea Louise Stjernesund. Completa il podio la svizzera Jasmina Suter ad 1.08.













alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter Fisi