Sci di fondo, Coppa del Mondo 2018-2019: azzurri in raduno in Finlandia e in Svizzera

Doppio raduno per le Nazionali italiane di sci di fondo in vista dell’imminente inizio della Coppa del Mondo 2018-2019. Gli uomini voleranno in terra finlandese, precisamente a Rovaniemi, mentre le donne si alleneranno in Svizzera, a Davos.

Sei, come si legge sul sito FISI, gli uomini in raduno in Finlandia: Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani saranno a Rovaniemi fino a domenica 18, Dietmar Nockler e Giandomenico Salvadori fino a giovedì 15, Maicol Rastelli e Mirco Bertolina fino a mercoledì 14.

Da sette componenti sarà composta invece la squadra femminile: Elisa Brocard, Greta Laurent, Lucia Scardoni, Anna Comarella, Sara Pellegrini, Ilaria Debertolis e Caterina Ganz.













Foto: Valerio Origo