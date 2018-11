Sci di fondo, Classifica Coppa del Mondo maschile 2019: Federico Pellegrino risale in settima posizione

Con la vittoria odierna di Lillehammer, Federico Pellegrino fa un bel balzo in avanti nella classifica generale di Coppa del Mondo di sci di fondo: il valdostano con i 50 punti appena incamerati sale a quota 80 e si issa in settima posizione. Guida con 210 il russo Alexander Bolshunov. Muove la classifica anche Francesco De Fabiani, che porta a casa tre punti e sale a 19, in 31ma piazza, mentre restano rispettivamente con 6 e 5 Dietmar Nockler e Maicol Rastelli, abbondandemente fuori dai 30 nella sprint.

Classifica generale Coppa del Mondo maschile di sci di fondo (Top 10 + italiani):

1 BOLSHUNOV Alexander RUS 210

2 IVERSEN Emil NOR 176

3 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 133

4 HALFVARSSON Calle SWE 124

5 BRANDSDAL Eirik NOR 92

6 HARVEY Alex CAN 84

7 PELLEGRINO Federico ITA 80

8 RETIVYKH Gleb RUS 75

9 HAKOLA Ristomatti FIN 72

10 SUNDBY Martin Johnsrud NOR 68

31 DE FABIANI Francesco ITA 19

49 NOECKLER Dietmar ITA 6

52 RASTELLI Maicol ITA 5













Foto: Pier Colombo