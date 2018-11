Sci, Coppa del Mondo Beaver Creek 2018: rivoluzionato il programma delle gare. Date, orari e tv

Troppa neve e meteo instabile. La seconda prova di discesa libera a Beaver Creek, località statunitense che nel weekend ospiterà la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino maschile, è stata annullata, non permettendo agli sciatori di affrontare la Birds of Prey. Una notizia non ideale per gli atleti che quindi debbono fare a meno di riferimenti utili in vista della gara che si disputerà sabato 1° dicembre.

In particolare gli azzurri, piuttosto arretrati nella classifica della prima prova di ieri, non avranno troppo tempo per ulteriori test sulla neve americana e dunque si gareggerà non in maniera ideale. Ovviamente queste difficoltà riguardano anche gli esponenti delle altre selezioni e quindi in vista dell’esibizione di Coppa potrebbero anche esserci delle sorprese, sempre tenendo conto dei possibili mutamenti meteorologici.

Questo ha portato l’organizzazione a mutare il programma del weekend sulle nevi statunitense. La discesa libera si disputerà a partire dalle ore 18.45 di domani (ore 10.45 locali) mentre il superG, inizialmente previsto venerdì, slitta a salbato alle ore 19.00 (le ore 11.00 locali).

Di seguito il programma completo del fine settimana di Beaver Creek con gli orari italiani. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Rai Sport ed Eurosport. Prevista anche la diretta in streaming tramite Rai Play, Eurosport Player e SkyGo.

PROGRAMMA GARE BEAVER CREEK 2018

Venerdì 30 Novembre

ore 18.45: discesa libera

Sabato 1 Dicembre

ore 19.00: superG

Domenica 2 Dicembre

ore 17.45: Prima manche gigante

ore 20.45 Seconda manche gigante













Foto: Mitch Gunn / Shutterstock.com