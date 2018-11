Sci alpino, Slalom Levi 2018: Marcel Hirscher detta legge nella prima manche, ma Kristoffersen e Noel sono vicini. Male Gross e Moelgg

Era il duello più atteso e la prima manche dello slalom maschile di Levi non ha assolutamente deluso le aspettative. Al comando c’è Marcel Hirscher, ma Henrik Kristoffersen gli è subito dietro ad appena sette centesimi di ritardo. Una manche praticamente in fotocopia per i due grandi rivali, con il norvegese che ha commesso qualche piccola sbavatura sul muro e con l’austriaco che ha interpretato al meglio gli ultimi metri della parte finale.

Una prima manche davvero brillante per la squadra francese. In terza posizione si è classificato un ottimo Clement Noel, che ha chiuso a 38 centesimi da Hirscher dopo aver interpretato al meglio il tracciato finlandese. Alle spalle del giovane transalpino (classe 1997) si è inserito il compagno di squadra Victor Muffat-Jeandet, staccato di 50 centesimi dalla vetta della graduatoria.

Dietro la Francia c’è ancora tanta Austria, visto il quinto posto di Michael Matt ed il sesto di Manuel Feller, staccati rispettivamente di 55 e 89 centesimi dal compagno di squadra Hirscher. Lo svizzero Daniel Yule non riesce a sfruttare il pettorale numero uno e chiude settimo a 93 centesimi. Completano la top ten l’altro austriaco Marco Schwarz (+0.89), il britannico Dave Ryding e lo svedese Andre Myhrer, appaiati in nona posizione e staccati entrambi di 1.05.

Una prima manche veramente deludente per la squadra azzurra. Stefano Gross è troppo lento nel piano iniziale e poi commette anche tanti errori anche sul muro, chiudendo ad 1.67 da Hirscher, addirittura fuori dai primi quindici della classifica. Ancora peggio ha fatto Manfred Moelgg, la cui gara è durata poco più di due intermedi, inforcando quando si trovava a 3 decimi da Hirscher.













