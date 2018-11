Sci alpino, i favoriti per la Coppa del Mondo di superG: Jansrud e Kriechmayr lanciano la sfida tra Norvegia e Austria

Sarà la velocità la protagonista del fine settimana della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Gli uomini-jet aprono la loro stagione a Lake Louise, dove sono in programma una discesa ed un superG. Proprio in quest’ultima specialità è prevista una grande sfida tra Norvegia ed Austria, proprio come lo scorso anno, anche se non esclusi inserimenti anche di atleti di altre nazioni.

In prima fila per la conquista della coppa di specialità ci sono sicuramente Kjetil Jansrud e Vincent Kriechmayr, rispettivamente il primo e il secondo della classifica della passata stagione. Sono anche coloro che hanno vinto maggiormente (due volte a testa) e si presentano con i favori del pronostico anche in questo primo appuntamento dell’anno a Lake Louise.

Norvegia ed Austria regine del supergigante si è detto ed infatti sono davvero tanti i possibili protagonisti della stagione e che possono ambire anche ad un piazzamento importante nella classifica di Coppa. Tra gli austriaci sicuramente Hannes Reichelt e Max Franz, mentre tra le fila norvegesi grande attesa per Aleksander Aamodt Kilde, che deve ritrovarsi dopo una passata stagione sottotono, e soprattutto Aksel Lund Svindal, sul quale, però, pende l’incognita infortunio alla mano patito qualche settimana fa in allenamento.

Tra gli outsider c’è sicuramente il tedesco Josef Ferstl, vincitore lo scorso anno della gara in Val Gardena e tra gli sciatori maggiormente cresciuti nell’ultimo anno. Attenzione anche al connazionale Thomas Dressen, anche se quest’ultimo è più amante della discesa libera. Meritano una citazione anche lo svizzero Beat Feuz e il francese Adrien Theaux, altri uomini da podio in molte gare.

E l’Italia? La stagione passata non è stata positiva per i colori azzurri, con un solo podio all’attivo e arrivato proprio all’ultima gara dell’anno con Christof Innerhofer (secondo nelle finali di Are). Proprio quest’ultimo è l’uomo di punta della squadra italiana in questa specialità, dove comunque si aspettano risultati anche da Peter Fill e Dominik Paris.













