Sci alpino, i favoriti della Coppa del Mondo di slalom maschile. Sarà ancora sfida Marcel Hirscher e Henrik Kristoffersen

Un trono per due. La Coppa del Mondo di slalom maschile è ormai prossima ad iniziare e domenica ci sarà la prima gara dell’anno a Levi. Anche in questa stagione tutto sembra far presagire ad un duello a distanza tra l’austriaco Marcel Hirscher e il norvegese Henrik Kristtoffersen.

Sono assolutamente loro i grandi favoriti per conquistare la Sfera di Cristallo al termine della stagione e sarà una sfida che con ogni probabilità non si limiterà solo ai rapid gates, ma i due sono rivali anche per la leadership della classifica generale. Dal 2013 Hirscher ha vinto ben cinque coppe di slalom, un vero e proprio dominio, con l’unica eccezione della stagione 2015-2016 nella quale ci fu il successo proprio di Kristoffersen.

Una fantastica rivalità tra due grandi campioni. Hirscher è ormai entrato nella leggenda dello sport mondiale, perché mai nessuno ha vinto tante coppe quante lui ed è assolutamente una macchina programmata per vincere. Una freddezza strepitosa nei momenti più complicati e soprattutto quando c’è la sfida diretta con il suo principale avversario. Dall’altra parte Kristoffersen ha qualche volta accusato un po’ di sofferenza nei confronti del rivale, commettendo qualche errore e non riuscendo a raggiungere il livello di freddezza e perfezione mentale dell’austriaco.

Difficile trovare degli avversari che possano intromettersi in questa meravigliosa sfida. Il campione olimpico Andre Myhrer è l’ultimo slalomista ad aver vinto la Coppa del Mondo prima del duopolio Hirscher-Kristoffersen (era il 2012), ma avrà bisogno di una stagione perfetta e di una continuità di risultati eccezionale per stare a battagliare con loro.

L’austriaco Mario Matt, lo svizzero Daniel Yule o gli italiani Stefano Gross e Manfred Moelgg. Di nomi ancora se ne possono fare tanti, ma sono tutti outsider e risulterebbero grandissime sorprese. Hirscher o Kristoffersen, lo slalom maschile è un affare a due.













Foto: Pier Colombo

foto: nicepix4u / Shutterstock.com