Sci alpino: frattura scomposta di tibia e perone per Johanna Schnarf. Brutto incidente per l’azzurra a Copper Mountain

Non arrivano buone notizie per lo sci alpino italiano dalle piste di Copper Mountain (Stati Uniti). L’azzurra Johanna Schnarf, tra le atlete di spicco della nostra compagine specie nelle specialità dedite alla velocità, si è infortunata nel corso di un allenamento di gigante. Un brutto incidente quello occorso alla nostra portacolori che, come rivela il sito della FISI, si è procurata la frattura scomposta di tibia e perone della gamba sinistra.

Johanna è già stata sottoposta ad un intervento chirurgico, nella notte italiana, presso l’ospedale di Vail dove rimarrà per qualche giorno, prima di far ritorno in Italia e verificare le condizioni e dare una stima dei tempi di recupero. Appare evidente che la sua stagione sia ormai già conclusa.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Foto: Pier Colombo