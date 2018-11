Sci alpino, Federica Brignone: “Il pettorale rosso è un segno importante, voglio tenerlo fino alla fine della stagione”

Federica Brignone, dopo la vittoria di ieri nello slalom gigante femminile della tappa della Coppa del Mondo disputata a Killington, nel Vermont (USA), ha indossato il pettorale rosso in quanto è in testa alla classifica di specialità. L’azzurra, prima di trasferirsi in Canada per il prossimo fine settimana, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport.

L’italiana dà il merito del successo anche al lavoro fatto sulla velocità: “Sto sfruttando il lavoro intenso che ho fatto nella velocità in Colorado. Una decina di giorni, ma intensi. Mi hanno dato un altro approccio anche al gigante, perché adesso quando scendo tra i pali mi sembra, non dico di scendere al rallentatore, perché le porte si susseguono più velocemente che in discesa, ma di andare piano. E questo mi aiuta ad essere sempre presente, far quello che voglio“.

Questi gli obiettivi per le prossime gare: “La prima cosa è continuare a pensare solo a sciare bene e restare serena, però sono anche consapevole che posso provarci. Certo, quella non è la pista ideale per me, perché non ha molte difficoltà, però vedere che Innerhofer, uno sciatore molto tecnico come me, ci è salito sul podio, mi ha fatto pensare. In positivo. E poi, al contrario del solito, a Lake Louise sta facendo caldo e quindi c’è una neve più umida e meno aggressiva, come piace a me. Insomma, ci voglio provare“.

Infine i sogni di classifica, tra specialità e generale:”Sono partita molto bene e il pettorale rosso è un segno importante, perché voglio tenerlo fino alla fine della stagione. L’obiettivo, l’ho detto sempre, è vincere quella del gigante. Un passo alla volta, anche se quello è il grande traguardo che ho in mente. Ho davanti a me quattro anni per raggiungerlo e quindi sono serena. La Shiffrin è e resta la favorita, anche perché ha tantissime gare a suo favore tra slalom e paralleli, ma pure le combinate. Però un po’ di pressione voglio mettergliela addosso. Anche a Lake Louise“.













Foto: Cristiano Barni Shutterstock