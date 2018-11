Speed skating, Coppa del Mondo Tomakomai 2018: Francesca Lollobrigida, una primattrice consumata in Giappone

La seconda tappa di Coppa del Mondo di speed skating a Tomakomai (Giappone) fa già parte dell’album dei ricordi e per Francesca Lollobrigida gli scatti sono quelli che rimangono nel cuore e nel cervello. La tre giorni nipponica del Tomakomai Highland Sports Center ha permesso all’atleta nostrana di entrare di diritto nel gotha della specialità. Se si guarda indietro, a quelle lacrime di PyeongChang (Corea del Sud), sembra passato un secolo. Sul ghiaccio a Cinque Cerchi l’amarezza e la delusione erano due compagne di viaggio con cui la pattinatrice laziale ha dovuto convivere per qualche tempo.

Vero è che quei risultati negativi sono stati la molla per alzare l’asticella e mettersi in discussione. La “Lollo” lo ha fatto, allargando il proprio programma di gare in maniera più convincente ed impostando una preparazione con al centro la tecnica. I risultati nel Paese del Sol Levante sono sotto gli occhi di tutti: secondo posto nella mass start e nel team sprint, terzo posto nei 3000 metri e quinto posto nei 1500 metri. Una sequenza notevolissima che ha esaltato una Francesca primattrice non per il cognome che porta ma per la qualità delle proprie prestazioni. Il contesto, infatti, non era dei più semplici. Le olandesi guidate da Ireen Wüst, le giapponesi e le russe erano rivali agguerrite. La romana però, abituata a confrontarsi con loro senza troppe remore, ha mandato chiari segnali di vitalità.

Il Bel Paese era in cerca di una figura aggregante. Con Nicola Tumolero, campione europeo dei 5000 metri e bronzo olimpico dei 10000 metri, fermo ancora per infortunio, questo ruolo spetta di diritto alla nostra portacolori. Lei, cresciuta con i pattini a rotelle, ha saputo prendere armi e bagagli e trasferirsi nei Paesi Bassi per apprendere con umiltà cosa voglia dire fare il pattinaggio sul ghiaccio. Passo dopo passo la Lollobrigida ha costruito le proprie certezze e la controprestazione a Cinque Cerchi invece che affossarla le ha dato ulteriori stimoli per dimostrare a se stessa e agli altri che non è solo una specialista della mass start.

L’atleta che ci troviamo a commentare, infatti, è da prime posizioni in una competizione all-round continentale e mondiale, visto quanto emerso a Tomakomai. Su un ghiaccio più veloce, è lecito pensare che Francesca abbia le possibilità di migliorare i propri primati nei 1500 e nei 3000 metri, avvicinandosi ulteriormente al vertice internazionale. Il guanto di sfida è lanciato e l’Italia può appoggiarsi alla sua stella per la prova a squadre (sprint). Una quarta ed una seconda posizione nelle prime due uscite non sono due risultati casuali.

Il duro lavoro paga e l’azzurra raccoglie i frutti di quanto seminato.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI SPEED SKATING

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo instragram Franceca Lollobrigida