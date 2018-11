Sci alpino, Federica Brignone: “Il mio obiettivo? Vincere la Coppa del Mondo generale. Aspetto Sofia Goggia”

Federica Brignone ha incominciato la stagione nel migliore dei modi grazie al secondo posto conquistato nel gigante d’apertura della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. L’azzurra è la migliore freccia dell’Italia del Circo Bianco visto la momentanea assenza di Sofia Goggia a causa di un infortunio e sogna davvero in grande non solo per questa annata che culminerà con i Mondiali ma anche in prospettiva come ha dichiarato all’Ansa: “Il mio obiettivo a lungo termine è quello di vincere la Coppa del Mondo generale, sarebbe un sogno incredibile. Non serve essere mediocre in quattro discipline, ma vincente in due o tre. Guardate Hirscher: vince slalom e gigante, alla fine è sempre davanti“.

La nativa di Milano punta dunque a diventare la prima italiana capace di alzare al cielo la Sfera di Cristallo più importante e proprio per questo motivo giudica fondamentale il nuovo team dedicato: “Non è solo uno staff d’élite, permette di tagliare via i tempi morti. Noi polivalenti siamo sempre in giro, avere un team ad hoc ci permette di allenarci in più discipline nella stessa giornata“.

A Soelden l’azzurra è riuscita a salire sul podio nonostante le precarie condizioni fisiche e può così guardare con ottimismo ai prossimi appuntamenti, senza sentirsi responsabilizzata dall’infortunio di Sofia Goggia: “Abbiamo abituato bene il pubblico, io lavoro sodo affinché i miei risultati restino eccellenti. La aspetto a braccia aperte“.













Foto: Cristiano Barni Shutterstock 2