Sci alpino, Coppa del Mondo: le pagelle delle gare di Killington e Lake Louise. Federica Brignone, vittoria d’antologia. Innerhofer e Paris, che podi!

Oggi si sono disputati il gigante femminile di Killington e la discesa libera maschile di Lake Louise, gare valide per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Di seguito le pagelle degli azzurri di punta e dei big in pista tra USA e Canada.

FEDERICA BRIGNONE: 10. Oggi è semplicemente stata divina, ha pennellato una seconda manche da urlo e ha legittimamente vinto il gigante di Killington con l’autorevolezza della fuoriclasse. La valdostana si è resa protagonista di uno show sublime, dopo il secondo posto nella prima metà di gara si è scatenata nella frazione decisiva, imponendosi con ampio margine nei confronti delle avversarie nonostante un piccolo errori. La 28enne, già seconda nel gigante d’apertura a Soelden, vola in testa alla classifica della Coppa del Mondo di specialità ed è seconda in quella generale: la stagione è incominciata magnificamente, ora bisognerà proseguire su questa strada.



CHRISTOF INNERHOFER: 9. Il secondo posto conquistato a Lake Louise è pesantissimo perché raggiunto su una pista adatta agli scivolatori e poco congeniale alle caratteristiche dell’azzuro. Sceso con il pettorale 2, il nostro portacolori ha sciato perfettamente e non ha sbagliato praticamente nulla inchinandosi soltanto a Max Franz. L’inizio di stagione è stato davvero ottimo e quando arriveranno le sue piste potrà davvero farci sognare.

DOMINIK PARIS: 8. L’azzurro sale sul terzo gradino del podio grazie a una discesa di assoluto spessore tecnico, è stato il migliore tra gli uomini non scesi con i primissimi numeri, ha fatto la differenza interpretando al meglio i segreti di una pista non impegnativa ma molto tecnica e in cui non è difficile emergere. L’altoatesino batte subito un colpo in apertura di stagione e chi ben comincia…

MAX FRANZ: 10. L’austriaco fa saltare il banco e sorprende tutti vincendo a Lake Louise, ha messo tutti in fila con grande disinvoltura e si conferma tra i migliori nella velocità.

BEAT FEUZ, AKSEL LUND SVINDAL, KJETIL JANSRUD: 5. Lo svizzero era il grande favorito della vigilia e conclude in quinta posizione, i norvegesi non vanno oltre un ottavo e un tredicesimo posto: ci si aspettava di più dai colossi della discesa.

PETER FILL: 5. La stagione incomincia con un poco soddisfacente 23esimo posto, speriamo che sia un semplice incidente di percorso: bisogna subito risalire la china.

MARTA BASSINO, IRENE CURTONI e EMANUELE BUZZI: 6. Undicesima e quattordicesima in gigante, attardate di oltre due secondi da Brignone: ci si poteva aspettare di più, soprattutto dalla 22enne. Il discesista si ferma al 26esimo posto commettendo qualche imprecisione di troppo.

MIKAELA SHIFFRIN: 6,5. Quarto posto in gigante sulle nevi di casa, il fenomeno è sempre in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo ma l’inizio di stagione non le sorride ancora come vorrebbe. La vittoria arriverà domani in slalom?













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: PHOTOMDP / Shutterstock.com