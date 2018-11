Sci alpino, Coppa del Mondo Killington 2018: Federica Brignone per confermarsi sul podio, Marta Bassino deve ritrovarsi in fretta

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino saluta il Vecchio Continente e sbarca nella costa est degli Stati Uniti, più precisamente a Killington, nel Vermont, per un fine settimana che prenderà il via con uno slalom gigante. Sulla pista denominata Superstar le atlete saranno in scena per il secondo appuntamento della stagione 2018-2019 in questa disciplina, dopo il consueto antipasto di Soelden, in Austria.

La prima gara di questa annata ha visto il successo della transalpina Tessa Worley che, grazie ad una seconda manche perfetta, è stata in grado di beffare la nostra Federica Brignone che invece, a metà giornata, guardava tutte dall’alto in basso. A completare il podio, nemmeno a dirlo, la solita Mikaela Shiffrin, sempre presente ad altissimi livelli ogni volta che gareggia.



Saranno ancora le Magnifiche tre a contendersi il gradino più alto del podio di Killington? Andiamo con calma. Non andrà assolutamente sottovalutata la tedesca Viktoria Rebensburg che, proprio un anno fa, centrò il successo sulla Superstar, davanti a Mikaela Shiffrin e alla nostra Manuela Moelgg. La campionessa tedesca ha mancato il podio a Soelden per appena cinque centesimi nei confronti della vincitrice della Coppa del Mondo generale 2017-2018 e cercherà di rifarsi per ribadire a tutte che è lei ad essersi aggiudicata la Sfera di Cristallo nella passata stagione per la terza volta nella sua illustre carriera.

Tra le outsider, oltre alla giovane austriaca Stephanie Brunner, quinta all’esordio, non mancheranno le norvegesi, capitanate da Ragnhild Mowinckel, mentre particolare attenzione andrà posta sulle elvetiche con Wendy Holdener, Lara Gut e Michelle Gisin sempre pronte a piazzare la zampata.

Per quanto riguarda i nostri colori, oltre alla solita Federica Brignone, che ha dimostrato ampiamente di poter vincere in ogni occasione, serve una scossa immediata da parte del resto della squadra. A Soelden, infatti, Marta Bassino, Francesca Marsaglia e Karoline Pichler non hanno completato la prima manche, mentre Maria Luisa Bertani, Roberta Midali e Lara Della Mea non si sono qualificate per la seconda. Tutta l’Italia si aspetta un cambio di passo da parte, soprattutto, di Marta Bassino. La sciatrice nata a Cuneo deve trovare la giusta continuità a livello di risultati, dopo aver dimostrato di avere qualità per poter competere anche ai più alti livelli.

Siamo solamente al secondo slalom gigante della stagione, ma è già tempo di primi, parziali, bilanci in Coppa del Mondo, ad ogni livello. In vetta alla classifica le migliori della disciplina cercheranno di togliere lo scettro a Tessa Worley, mentre per la compagine italiana sarà necessario portare il maggior numero di atlete al traguardo, per non vivere le prossime gare già con l’acqua alla gola per la necessità di fare punti e dimostrare di poter essere competitive ad ogni appuntamento.

Foto: cristiano barni Shutterstock.com