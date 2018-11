Sci alpino, Coppa del Mondo 2019. Infortunio per Peterlini, Bassino: “Voglio far bene anche in slalom”

Torna la Coppa del Mondo di sci alpino al femminile con il secondo appuntamento stagionale: a Levi, in terra finlandese, va in scena lo slalom speciale sabato nella mattinata italiana. Saranno cinque le azzurre presenti sulle nevi finniche: Irene Curtoni, Chiara Costazza, Marta Bassino, Roberta Midali e Martina Peterlini, con quest’ultima che sarà al via nonostante una frattura del setto nasale che si è procurata nel riscaldamento della vigilia. Di seguito le dichiarazioni di alcune delle azzurre alla FISI nel giorno che precede la gara.

Irene Curtoni: “E’ una pista che mi ha creato negli anni passati un po’ in difficoltà per la neve, quest’anno sono più positiva perché c’è caldo, la neve ha grano grosso e dovrebbero salarla, per cui non mi dispiace. La sciata in pista è stata svolta proprio in queste condizioni, i dossetti sono meno pronunciati rispetto al passato proprio perché c’è pochissima neve, in cima alla telecabina è proprio assente ed è una sensazione strana, non credo si siano mai viste queste condizoini”.

Marta Bassino: “Abbiamo trovato una Levi un po’ diversa da come me la ricordavo, anni fa in Coppa Europa c’erano condizioni ben diverse con un gran freddo, invece quest’anno le temperature sono molto più alte e le condizioni sono diverse, fa caldo e c’è poca neve. Ci siamo allenate bene per tre giorni con piste salate, oggi abbiamo fatto qualche altro giro e la sciata in pista. Partirò con un numero molto alto ma non mi spaventa, sono qui per attaccare a tutta, con l’obiettivo di qualificarmi per la seconda manche. Voglio provarci seriamente anche in questa specialità”.

Roberta Midali: “Fa abbastanza caldo, qui abbiamo girato tre giorni con pista salata, solo in un’occasione la neve ha tirato. Per quanto mi riguarda nell’ultimo periodo non ho fatto tanto slalom perché sono caduta parecchie volte e ho dovuto rallentare il ritmo, sono comunque fiduciosa nel difendermi”.













Foto: Pier Colombo