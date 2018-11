Sci alpino, Coppa del Mondo 2018-2019: a Levi è sfida Hirscher-Kristoffersen. Gli azzurri vogliono essere protagonisti

La cancellazione del gigante di Soelden ha portato la Coppa del Mondo maschile di sci alpino ad aprire i battenti a Levi, dove è in programma domenica uno slalom. Saranno dunque i rapid gates ad aprire la stagione e ci sarà subito il duello a distanza tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen. I due sono i grandi favoriti per la vittoria finale e sul tracciato finlandese comincerà una sfida che continuerà lungo tutta la stagione.

Due vittorie a una è il bilancio dei precedenti tra l’austriaco e il norvegese a Levi. Hirscher ha vinto nel 2013 e 2016, mentre Kristoffersen nel 2014. I due sono gli indiziati principali anche per conquistare la Sfera di Cristallo al termine della stagione e sarà una sfida che con ogni probabilità non si limiterà solo allo slalom, ma i due sono rivali anche per la leadership della classifica generale. Dal 2013 Hirscher ha vinto ben cinque coppe di slalom, un vero e proprio dominio, con l’unica eccezione della stagione 2015-2016 nella quale ci fu il successo proprio di Kristoffersen.

Dopo il grave infortunio al ginocchio nella passata stagione, torna in gara Felix Neureuther, che è anche l’ultimo vincitore a Levi. Nelle ultime settimane sono circolate molte voci che questa stagione possa essere l’ultima per il tedesco. In vista della gara restano sicuramente dubbi sulla condizione di Neureuther, che spera di rientrare subito con un bel risultato.

Tra gli altri possibili candidati alla vittoria o comunque al podio ci sono sicuramente lo svedese Andre Myhrer, campione olimpico in carica, l’austriaco Mario Matt, lo svizzero Daniel Yule e poi anche gli italiani Stefano Gross e Manfred Moelgg, terzo due anni fa a Levi. Per entrambi gli azzurri c’è la voglia di riscattare una stagione passata sottotono e di centrare subito quel podio che l’anno scorso non è mai arrivato.













foto: Goran Jakus/ Shutterstock.com